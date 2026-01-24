Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「辣得快」賢哥欄邊睇實

晨操動態
更新時間：15:30 2026-01-24 HKT
發佈時間：15:30 2026-01-24 HKT

「辣得快」上場初出在蔡明紹胯下如飛殺上剷入大冷腳，姿態非池中物，今戰隔一個月才出，銳意保持新鮮感，並換上另一位前華將一哥何澤堯執韁，續爭一千米直路賽，出擊心意盡顯，更有睇頭今朝馬匹出內圈前到細坪細圈熱身，當時蘇偉賢全程企在欄邊睇實走勢。

亨驥航哥擺明車馬搏

「亨驥」今朝操練後葉楚航到機坪接馬。
「亨驥」今朝操練後葉楚航到機坪接馬。

「亨驥」上季尾贏馬之後，來到今季跑了四次，結果得亞季殿各一，輸得較遠一次則是跑谷草，而上仗初次出爭千四米，不幸排了個十三檔，而且取位不順，能夠追回第四名已算不俗了，今次再戰千四排檔有利值得睇好，睇埋昨今朝操練後葉楚航到機坪接馬，追捧倍添信心。

扶搖勢勁輝哥落隧道

今朝「扶搖勢勁」加課成為焦點，皆因課後姚本輝走落隧道接馬。
今朝「扶搖勢勁」加課成為焦點，皆因課後姚本輝走落隧道接馬。

「扶搖勢勁」上季初出於泥地千二輕勝開齋，隨後兩戰多獲一亞，今季更厲害，於三班攻陷田草千二，初跑草地兼排十四檔，居然可彈甩對手，而且殿軍「飛馬座」及第五名「友瑩光」再出勝出或上名，今朝「扶搖勢勁」加課亦成為焦點，皆因課後姚本輝走落隧道接馬。

天將龍駒巫仔唔放手

「天將龍駒」近五日操練全部由巫顯東一手包辦。
「天將龍駒」近五日操練全部由巫顯東一手包辦。

呂健威出名人好，上仗「天將龍駒」拚失卻罕見地話巫顯東發揮不好，然而鬧還鬧，今戰仍舊起用巫仔執韁，絕對稱得上有情有義，巫仔「失而復得」，當然更加落力備戰，今朝操馬不多，「天將龍駒」是少有的出試馬，而連同今課在內，此馬最近五日操練全部一手包辦。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
21小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
22小時前
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
6小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
7小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
10小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT