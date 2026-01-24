沙田早晨│「辣得快」賢哥欄邊睇實

「辣得快」上場初出在蔡明紹胯下如飛殺上剷入大冷腳，姿態非池中物，今戰隔一個月才出，銳意保持新鮮感，並換上另一位前華將一哥何澤堯執韁，續爭一千米直路賽，出擊心意盡顯，更有睇頭今朝馬匹出內圈前到細坪細圈熱身，當時蘇偉賢全程企在欄邊睇實走勢。

亨驥航哥擺明車馬搏

「亨驥」今朝操練後葉楚航到機坪接馬。

「亨驥」上季尾贏馬之後，來到今季跑了四次，結果得亞季殿各一，輸得較遠一次則是跑谷草，而上仗初次出爭千四米，不幸排了個十三檔，而且取位不順，能夠追回第四名已算不俗了，今次再戰千四排檔有利值得睇好，睇埋昨今朝操練後葉楚航到機坪接馬，追捧倍添信心。

扶搖勢勁輝哥落隧道

今朝「扶搖勢勁」加課成為焦點，皆因課後姚本輝走落隧道接馬。

「扶搖勢勁」上季初出於泥地千二輕勝開齋，隨後兩戰多獲一亞，今季更厲害，於三班攻陷田草千二，初跑草地兼排十四檔，居然可彈甩對手，而且殿軍「飛馬座」及第五名「友瑩光」再出勝出或上名，今朝「扶搖勢勁」加課亦成為焦點，皆因課後姚本輝走落隧道接馬。

天將龍駒巫仔唔放手

「天將龍駒」近五日操練全部由巫顯東一手包辦。

呂健威出名人好，上仗「天將龍駒」拚失卻罕見地話巫顯東發揮不好，然而鬧還鬧，今戰仍舊起用巫仔執韁，絕對稱得上有情有義，巫仔「失而復得」，當然更加落力備戰，今朝操馬不多，「天將龍駒」是少有的出試馬，而連同今課在內，此馬最近五日操練全部一手包辦。