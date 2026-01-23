沙田早晨│「嘉應高昇」希斯跟出入
更新時間：15:45 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-23 HKT
「嘉應高昇」若周日順利建功，將可追平「精英大師」的十七連勝紀錄，「嘉應高昇」休息了一個月有多，體力當然充沛之極，至於狀態更是無得挑剔，一月十五日進行試閘，依舊以極輕鬆姿態拋離對手掄元，至於今朝試跑亦表現出色，當然希斯跟出跟入亦是焦點所在。
超輕鬆匆出照樣快跳
「超輕鬆」剛周日在港初試啼聲，只輸兩個多馬位表現尚算不差，一周後匆匆作賽，能否有更進一步表現要跑過至知，不過相隔短短日子再上陣，照計賽前有幾課踱步已足夠，實情並非如此，今朝竟然整多一課快跳，尚要指定何澤堯親身出試，課後姚本輝更立即趕到機坪接馬。
