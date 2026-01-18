內圈捕影│「飛雲」走勢硬朗

今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報道如下。

「飛雲」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實神態活潑，毛色亮麗悅目仍具好感。「伶俐驫駒」助手踱一圈，馬身好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度未減，依然省鏡體力充沛。

「朗日雪峰」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順力勁神色活躍，馬身實淨毛色油潤，最重要有番啖火。「銳一」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度唔差，馬身保持壯健實淨，持續見好朝氣勃勃。

時時精準暗火展現

「時時精準」步順爽勁神色暢旺，不遜贏馬時候。

「華麗再勝」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，操足仍省鏡。「時時精準」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，不遜贏馬時候。

「光輝歲月」助手踱一圈，輕描淡寫落腳爽朗，神態自若，身靚力度充足，保持良好進度。「德心知遇」助手踱一圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，神色甚佳亦有暗火，熱身足夠已在勇境。

「雙贏」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，喼到身壯唔瘦，勇態未見低落。「精明選擇」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實神態活潑，弗開未有走樣。

謝鋒