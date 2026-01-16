內圈捕影│「幸運同行」心火湧現

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「幸運同行」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，馬身壯健毛色悅目，雙目炯炯有神，今季最弗一次。「俏眼光」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度持續增強，外觀好吸引，愈贏愈省鏡。

「紅海風帆」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身一直做得好靚，神采奕奕朝氣旺盛。「凱旋王者」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色充滿光澤，朝氣勃勃正值勇境。

「快樂神駒」副練踱一圈，步姿爽朗又夠輕巧，毛色油潤好悅目，馬身收得更壯，極速上力早熟分子。「活力拍檔」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，外觀唔錯身壯色潤，火力提升神色甚佳，進度出色。

瀧澤飛駒步挺爽勁

「瀧澤飛駒」目光銳利火氣仍盛，依然勇銳體力充沛。

「瀧澤飛駒」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣仍盛，依然勇銳體力充沛。「非凡豪傑」助手踱一圈，神情專注目光如炬，細馬身靚全身都係肌肉，神采飛揚充滿朝氣，好吸引。

「蓮冠皇」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，未見低落不遜勝時。「金創福威」助手踱一圈，馬身壯到不得了，大馬又夠輕身，神態暢旺呈現暗火，勇態保持有餘。

謝鋒