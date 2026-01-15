內圈捕影│「黃金騎士」步挺順暢

今朝甚多參戰馬出跳，不過到內圈出試馬依然不少，當中包括多匹弗馬，現摘錄如下。

「會長之寶」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，打仔馬持續態勇。

「黃金騎士」助手踱一圈，步挺順暢又彈力，神態軒昂雙目有神，馬身壯碩毛色現光澤，近況了不起。

「志滿同行」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍充滿朝氣。

「川河耀駒」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，神色活躍情緒穩定，馬身收得壯，力度唔錯進度出色。

「做好自己」助手踱一圈，運步如輪豎起雙耳，神生步爽充滿朝氣，馬身壯到不得了，勇態有增無減。

「錶之宇宙」副練踱一圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，馬身靚且力度充足，傷癒對辦極惹好感。

「團結戰靈」助手踱一圈，馬身仍見粗壯，翻步急密有力，神情專注毛色悅目，觀感極佳相當省鏡。

「快樂神駒」副練踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺力足，馬身結實毛色更靚，比起上仗更吸引。

「隋我同來」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收壯，保持理想進度。

「大利好運」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，馬身結實唔瘦，火氣充裕神色甚佳，具備爭勝水準。

謝鋒