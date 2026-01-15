Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「黃金騎士」步挺順暢

晨操動態
更新時間：15:22 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:22 2026-01-15 HKT

今朝甚多參戰馬出跳，不過到內圈出試馬依然不少，當中包括多匹弗馬，現摘錄如下。

「會長之寶」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，打仔馬持續態勇。
「黃金騎士」助手踱一圈，步挺順暢又彈力，神態軒昂雙目有神，馬身壯碩毛色現光澤，近況了不起。
「志滿同行」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍充滿朝氣。
「川河耀駒」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，神色活躍情緒穩定，馬身收得壯，力度唔錯進度出色。
「做好自己」助手踱一圈，運步如輪豎起雙耳，神生步爽充滿朝氣，馬身壯到不得了，勇態有增無減。

「錶之宇宙」副練踱一圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，馬身靚且力度充足，傷癒對辦極惹好感。
「錶之宇宙」副練踱一圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，馬身靚且力度充足，傷癒對辦極惹好感。

「錶之宇宙」副練踱一圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，馬身靚且力度充足，傷癒對辦極惹好感。
「團結戰靈」助手踱一圈，馬身仍見粗壯，翻步急密有力，神情專注毛色悅目，觀感極佳相當省鏡。
「快樂神駒」副練踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺力足，馬身結實毛色更靚，比起上仗更吸引。
「隋我同來」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收壯，保持理想進度。
「大利好運」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，馬身結實唔瘦，火氣充裕神色甚佳，具備爭勝水準。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
21小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
23小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
19小時前
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
6小時前
樂齡人士消費投訴｜七旬婦遭狂Sell 40萬美容療程 550次療程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
樂齡人士消費投訴｜七旬婦遭狂Sell 40萬美容療程 550次療程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社會
5小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
4小時前