沙田早晨│「棒棒糖」「鈦易搵」有睇頭

廖康銘剛周日起孖，頭馬數目又反超前方嘉柏登榜首，不過方仔今次返谷草主場出擊，相信又可以佔得優勢，方嘉柏近兩次谷夜均起孖，現時跑馬地頭馬達二十W遠遠拋甩對手，而今次「棒棒糖」和「鈦易搵」更要特別看好，皆因今朝到大圈踱步時方仔企在欄邊睇到實。

寶成智好告仔跟返倉

「寶成智好」今朝課後告東尼親到機坪隧道口睇馬，之後更護着此馬返倉。

「寶成智好」上月初出即獲亞軍，僅負於一放到底的「加州本事」馬頭位，本身締速快達一分九秒四八，未具比賽經驗下也能力迫強手，盡顯早熟質高特性，今次埋靚檔補中呼聲高唱入雲，今朝到內圈踱步告東尼非常緊張，課後親到機坪隧道口睇馬，之後更護着此馬返倉。

天將龍駒巫仔課課操

「天將龍駒」今朝加課由巫顯東親自主試。

「天將龍駒」氣勢強勁，尤其除去所有配備，最近三戰獲兩冠一亞佳績，亦因此今次初爭級際賽，縱使蝕磅上陣仍有一爭之力，備戰方面繼續一絲不苟，賽前例課無缺，快跳多達四課，更有睇頭每一課由巫顯東親自主試，今朝加課不例外，也是少有由騎師主試之馬。

至尊瑰寶騎練咬耳仔

今朝羅富全一度搵梁家俊傾談，「至尊瑰寶」充滿搏殺動靜。

「至尊瑰寶」上仗突然挑戰谷中一哩，既換上潘頓又初戴頭罩，兼且一改跑法跟前守第二位下，變數太多落敗可理解，今次回師千二米，重配贏馬功臣梁家俊，剛巧又遇上一場快馬甚多的場合，相信啱晒其後上跑法，至於今朝羅富全一度搵梁家俊家俊傾談，亦充滿搏殺動靜。