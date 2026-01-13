內圈捕影│「獵寶勤」火力充足

不少參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報導如下。

「獵寶勤」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充足，極具好感。「活力精神」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，更進一步勇況懾人。

「踏雪尋梅」助手踱一圈，愈來愈放鬆目光集中，走勢硬朗步挺順暢，毛色鮮明潤澤，進度相當理想。「新幹線」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身更靚收得更壯，比上仗更勇銳。

「勁沙塵」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身仍靚好實淨，步順爽勁神態暢旺，未見走樣。「駿馬之寶」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，毛色悅目生光，身靚結實唔瘦，神采奕奕充滿朝氣。

天將龍駒鋒芒畢露

「天將龍駒」試來神閒氣定，大熟大勇。

「天將龍駒」巫顯東踱一圈，比過往收斂得多，試來神閒氣定，色潤身脹卜卜，大熟大勇鋒芒畢露。「得道猴王」助手踱一圈，試來精神爽利，步爽有力火氣唔錯，馬身壯健毛色金光閃閃，正值勇境。

「沙井之友」助手踱一圈，情緒安穩好專注，少許汗濕毋須介意，出腳輕爽力度唔錯，保持上佳進度。「智取神駒」助手踱一圈，精神爽利走勢甚佳，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，一直在上佳水準。

謝鋒