Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「翠紅」勇況十足

晨操動態
更新時間：14:21 2026-01-12 HKT
發佈時間：14:21 2026-01-12 HKT

由於大多周三戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「美麗同享」副練踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身實淨唔瘦，老當益壯仍惹好感。「翠紅」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快又有彈力，馬身壯健毛色又靚，朝氣勃勃勇況十足。

「加州本事」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，持續見好體力未減。「超加加」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外覯省鏡身壯色潤，確認重踏正軌。

花好月盈步順爽勁

「花好月盈」火力保持旺盛，仍在最佳水平。
「花好月盈」火力保持旺盛，仍在最佳水平。

「寶成智好」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實神態活潑，正值勇境。「花好月盈」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身仍壯毛色潤澤，火力保持旺盛，仍在最佳水平。

「都靈勇士」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，老而彌堅。「康昌之星」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神馬身好壯，神采奕奕佳態洋溢。

「快樂寶寶」助手踱兩圈，神態極之活潑，試來活力充沛，馬身收得更靚更結實，極具朝氣勇況已備。「大千氣象」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，神態回旺復現朝氣。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
特朗普先前在卡塔爾烏代德空軍基地，向美軍喊話。美聯社
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
即時國際
3小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
15小時前
星島申訴王｜粉麵廠千萬爭產案 劇情再反轉！ 四哥現身大反擊：邪惡到入骨
06:31
星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨
申訴熱話
7小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
5小時前
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
政情
5小時前
美媒：聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查
01:33
美聯儲局主席證實遭刑事調查 涉總部大樓翻新工程 鮑威爾：特朗普找藉口施壓
即時國際
5小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
8小時前
光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代
政情
4小時前