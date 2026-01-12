內圈捕影│「翠紅」勇況十足

由於大多周三戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「美麗同享」副練踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身實淨唔瘦，老當益壯仍惹好感。「翠紅」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快又有彈力，馬身壯健毛色又靚，朝氣勃勃勇況十足。

「加州本事」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，持續見好體力未減。「超加加」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外覯省鏡身壯色潤，確認重踏正軌。

花好月盈步順爽勁

「花好月盈」火力保持旺盛，仍在最佳水平。

「寶成智好」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實神態活潑，正值勇境。「花好月盈」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身仍壯毛色潤澤，火力保持旺盛，仍在最佳水平。

「都靈勇士」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，老而彌堅。「康昌之星」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神馬身好壯，神采奕奕佳態洋溢。

「快樂寶寶」助手踱兩圈，神態極之活潑，試來活力充沛，馬身收得更靚更結實，極具朝氣勇況已備。「大千氣象」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，神態回旺復現朝氣。

謝鋒