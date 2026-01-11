Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「安遇」運步如輪

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「安遇」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，抖夠操足蓄勢待發。「幸運傳承」助手踱一圈，毛色立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，仍在勇境體力充裕。

「三軍勇將」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，身壯毛色有光澤，一直在上佳水準。「富心星」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，早前試閘出色及鋒而試。

「八里旺」助手踱一圈，愈來愈放鬆，動作唔再崩緊，神態集中落腳輕，馬身亦收壯，有顯著轉變。「佳運發」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚又有彈力，老而彌堅保養出色。

風雲武士弗到漏油

「風雲武士」充滿了氣勢,火氣有增無減。
「風雲武士」充滿了氣勢，火氣有增無減。

「風雲武士」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，毛色油潤好悅目，火氣有增無減，弗到漏油。「銀亮奔騰」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。

「創科群英」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火氣唔錯，肌肉結實又夠薄皮，最弗一次。「頌星」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快彈力又夠，持續進步已在勇境。

謝鋒
 

