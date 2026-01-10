內圈捕影│「艾彼奧」有火有力

大多周日參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「艾彼奧」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身嬌嫡嫡動作靈活，毛色油潤悅目，有火有力近況好。「幸運奇兵」助手踱一圈，馬身好粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充裕，早熟勇態已備。

「幸運愉快」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇無疲態。「非凡時刻」助手踱一圈，淡淡定極具朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實神態活潑，已具備爭勝水準。

「機械之星」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神態活躍雙目有神，保持上佳進度。「大千雄心」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若豎起雙耳，馬身靚且力度充足，持續見好朝氣勃勃。

飛鷹翱翔勇銳無比

「飛鷹翱翔」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，細馬身喼得靚好實淨，勇銳無比。「春風萬里」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，馬身仍壯毛色悅目，狀態未見走樣。

「超勁赤兔」助手踱一圈，神情專注目光如炬，馬身靚且全身都係肌肉，神色活躍火氣旺盛，有進無退。「火俉空」助手踱一圈，目光銳利精神奕奕，馬身壯得不得了，毛色油潤烏卒卒，唞夠操足依然省鏡。

謝鋒

