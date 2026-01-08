Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│ 「幸運奇兵」早熟上力

晨操動態
由於大多周日戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多，摘錄如下。

「舞林密碼」助手踱兩圈，姿態從容，步挺開揚貫注力足，馬身唔瘦好飽滿，朝氣勃勃依然省鏡。
「穿甲戰鷹」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，一直見好體力充沛。
「喜蓮勁感」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勝後更進一步。
「白鷺金剛」副練踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。

「機械之星」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，持續進步勇況已備。
「英駿飛駒」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身極之粗壯，神采奕奕勇況十足。
「幸運奇兵」助手踱一圈，試來相當放鬆，氣宇軒昂展現朝氣，馬身一早收壯，熟如舊馬早熟上力。
「朗日自強」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣未減，仍惹好感正值勇境。
「包裝旋風」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神色甚佳火氣夠，細馬身喼得壯無走樣。
「艾彼奧」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺又夠專注，馬身實淨毛色潤澤，具備爭勝水準。

謝鋒

