Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「友瑩仁」氣定神閒

晨操動態
更新時間：17:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-04 HKT

今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報道如下。

「輕功猛男」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤悅目，馬身保持壯健，神采奕奕一直見好。「友瑩仁」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，走勢爽勁長在勇境。

「堅闖」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身壯健毛色潤澤，火力充裕神態活躍，去番最佳水平。「維港激流」助手踱一圈，淡淡定走過，不步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，觀感不遜贏馬時。

「決一劍」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀又靚馬身實淨，走勢譽滿欄邊。「蓮冠皇」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，火旺神生蓄勢待發。

自動自覺火氣旺盛

「自動自覺」充滿競賽意慾，至今最弗一次。
「自動自覺」充滿競賽意慾，至今最弗一次。

「皮具大師」助手踱一圈，雙目有神呈現朝氣，肌肉結實現線條，毛水鮮明潤澤，重新振作極之省鏡。「自動自覺」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意慾，火氣旺盛，身靚毛色油潤，至今最弗一次。

「獎星」助手踱一圈，淡淡定走過，出腳輕巧力度充沛，馬身實淨毛色油潤悅目，朝氣旺盛長期見好。「祥勝力駒」助手踱一圈，神情專注目光如炬，全身都係肌肉，神態生猛火氣充沛，近況甚弗。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
4小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
20小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
1小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
3小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
7小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
6小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
2026-01-03 13:47 HKT