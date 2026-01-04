內圈捕影│「友瑩仁」氣定神閒
更新時間：17:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-04 HKT
今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報道如下。
「輕功猛男」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤悅目，馬身保持壯健，神采奕奕一直見好。「友瑩仁」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，走勢爽勁長在勇境。
「堅闖」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身壯健毛色潤澤，火力充裕神態活躍，去番最佳水平。「維港激流」助手踱一圈，淡淡定走過，不步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，觀感不遜贏馬時。
「決一劍」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀又靚馬身實淨，走勢譽滿欄邊。「蓮冠皇」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，火旺神生蓄勢待發。
自動自覺火氣旺盛
「皮具大師」助手踱一圈，雙目有神呈現朝氣，肌肉結實現線條，毛水鮮明潤澤，重新振作極之省鏡。「自動自覺」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意慾，火氣旺盛，身靚毛色油潤，至今最弗一次。
「獎星」助手踱一圈，淡淡定走過，出腳輕巧力度充沛，馬身實淨毛色油潤悅目，朝氣旺盛長期見好。「祥勝力駒」助手踱一圈，神情專注目光如炬，全身都係肌肉，神態生猛火氣充沛，近況甚弗。
謝鋒
