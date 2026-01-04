晨光追擊│「加州活力」弗到爆燈

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「加州活力」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「縱橫大兄」戴頭罩由希威森跳一段，按住順走姿態輕鬆，馬身茁壯毛色深潤，步爽力充沛。

「幸運二十」戴頭罩由副練跳兩段，扣住而馳展現心火，步挺力勁外觀又靚，操足復勇。「魅力寶駒」戴頭罩由助手拍「大利好運」、「跨境駿馬」跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，身壯唔瘦，觀感非差未見走樣。

「翠兒威威」拍「傳承效應」跳兩段，同樣助手，前駒戴頭罩及面箍，擔咇俯首好專注，步順神態旺，仍具好感朝氣勃勃；後駒力度明顯增強，毛色亦唔再淡色，轉好之中。「華美之威」鍾易禮拍「架勢奇爸」跳兩段，豎尾指定動作，步爽雙目有神，身壯好實淨。

凱旋升躍躍欲試

「凱旋升」神態昂揚渾身是勁。

「凱旋升」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態昂揚渾身是勁。「大回報」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，試來不徐不疾，收斂神情專注，身色皆對辦。

「狀元及第」戴眼罩由助手跳兩段，步順輕快身壯結實，神色又好，近況尚算對辦。「好節拍」戴頭罩由助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，體弱馬近況理想。

「夢照發」戴頭罩由助手跳一段，神情集中步伐輕快，毛色有光澤，力度亦唔錯。 「將義」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速過步暢順，外觀仍靚身壯色潤，神態軒昂依然省鏡。

「妙玲瓏」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，墜手火氣重現，身輕步挺有活力，試閘見好大有轉機。

兆文