Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「加州活力」弗到爆燈

晨操動態
更新時間：19:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-04 HKT

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「加州活力」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「縱橫大兄」戴頭罩由希威森跳一段，按住順走姿態輕鬆，馬身茁壯毛色深潤，步爽力充沛。

「幸運二十」戴頭罩由副練跳兩段，扣住而馳展現心火，步挺力勁外觀又靚，操足復勇。「魅力寶駒」戴頭罩由助手拍「大利好運」、「跨境駿馬」跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，身壯唔瘦，觀感非差未見走樣。

「翠兒威威」拍「傳承效應」跳兩段，同樣助手，前駒戴頭罩及面箍，擔咇俯首好專注，步順神態旺，仍具好感朝氣勃勃；後駒力度明顯增強，毛色亦唔再淡色，轉好之中。「華美之威」鍾易禮拍「架勢奇爸」跳兩段，豎尾指定動作，步爽雙目有神，身壯好實淨。

凱旋升躍躍欲試

「凱旋升」神態昂揚渾身是勁。
「凱旋升」神態昂揚渾身是勁。

「凱旋升」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態昂揚渾身是勁。「大回報」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，試來不徐不疾，收斂神情專注，身色皆對辦。

「狀元及第」戴眼罩由助手跳兩段，步順輕快身壯結實，神色又好，近況尚算對辦。「好節拍」戴頭罩由助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，體弱馬近況理想。

「夢照發」戴頭罩由助手跳一段，神情集中步伐輕快，毛色有光澤，力度亦唔錯。 「將義」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速過步暢順，外觀仍靚身壯色潤，神態軒昂依然省鏡。

「妙玲瓏」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，墜手火氣重現，身輕步挺有活力，試閘見好大有轉機。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
6小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
7小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
2小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
01:31
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
4小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
影視圈
4小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2026-01-03 14:30 HKT
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
社會
5小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
22小時前
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
影視圈
8小時前