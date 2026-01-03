內圈捕影│「俏眼光」狀態托弗

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「旋風傳奇」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，一直見好充滿朝氣。「俏眼光」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身粗壯充滿線條美，神態活躍力度充足，狀態托弗。

「顯勝高昇」助手踱一圈，情緒安穩好專注，走規亦改善無頭岳岳，身收靚無肥態，確認踏上正軌。「星火燎原」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充裕，神采奕奕長在勇境。

「花果猴王」鍾易禮踱一圈，出腳輕快有彈力，神態集中力度唔錯，雙目有神身又夠壯，大有起色。「仁仁有餘」助手踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，外觀又省鏡，近況極理想。

「水晶酒杯」助手踱一圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控，大馬極之輕身，走勢爽勁朝氣旺盛。「穿甲戰鷹」助手踱一圈，步挺順暢力度不弱，馬身更壯更札實，火氣有增無減，單講狀態上佳水準。

開心勇駒運步如輪

「開心勇駒」力度充足暗火湧現，確認元神歸位。

「忠誠明駒」助手踱一圈，愈見淡定情緒轉好，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更壯，保持理想進度。「開心勇駒」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，確認元神歸位。

謝鋒

