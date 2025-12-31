內圈捕影│「極速之子」步勁爽朗

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「極速之子」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色有光澤，神態極佳狀態出色。「勝多多」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，馬身保持粗壯，毛色油潤相當悅目，依然勇銳未見低落。

「幸運傳承」助手踱兩圈，贏開充滿了氣勢，雙耳烱烱目光銳利，身靚到無可挑剔，更進一步鋒芒畢露。「八駿笑昇」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身一直做得好靚，神態活躍火力保持，不遜贏馬時。

「精算激流」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注雙目有神，步順輕快有彈力，馬身實淨外觀對辦。「黃金騎士」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身實淨步輕爽，神態對辦力度充裕，不斷轉好進度理想。

玩笑火氣充裕

「玩笑」走勢硬勁度十足，今季最勇一次。

「玩笑」助手踱一圈，頭岳岳改不了，然而走勢硬勁度十足，火氣充裕毛色又靚鳥卒卒，今季最勇一次。「關鍵所在」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身依然壯碩，一直吸引無走樣。

「笑喜喜」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態生猛火氣旺盛，勝後更加省鏡。「綫路滿貫」助手踱一圈，愈見收斂表現淡定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更靚，勇況不斷冒升。

