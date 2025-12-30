Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「有你有我」心火旺盛

晨操動態
更新時間：16:15 2025-12-30 HKT
發佈時間：16:15 2025-12-30 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「有你有我」助手踱一圈，無時無刻搶住走心火旺盛，步順輕快有彈力，馬身壯健實淨，重現勇態。「艾彼奧」助手踱兩圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，外觀亦唔錯，具備爭勝水準。

「常嚐發財」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身結實毛色潤澤，一直見好未見低落。「客家之光」助手踱一圈，唔再急口神閒氣定，馬身仍靚好實淨，毛色油潤悅目，有火有力勇況依然。

「龍又生」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，灰馬身壯展現線條，神態活躍朝氣勃勃，前所未見出色。「榮耀掌星」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明悅目，落腳整齊又硬淨，進度理想及鋒而試。

「風再起時」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，大馬身又輕，走勢譽滿欄邊。「三軍勇將」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實毛色又靚，神態活潑好吸引。

競駿非凡神態軒昂

「競駿非凡」跨步開揚有力，神采奕奕充滿朝氣。
「競駿非凡」跨步開揚有力，神采奕奕充滿朝氣。

「確好勁」助手踱一圈，情緒安穩好專注，重口毛病改善不少，過步輕爽力度充沛，狀態不斷冒升。「競駿非凡」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，且走來神態軒昂，跨步開揚有力，神采奕奕充滿朝氣。

謝鋒

