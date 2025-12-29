沙田早晨│「嘉應奇兵」三日跳兩課

「嘉應奇兵」上季三歲已光芒四射，今季轉四歲必定更好，前仗季內復出便立即上名；上仗落敗，既排外檔又換人，情有可原。

今仗「嘉應奇兵」回配最佳拍檔潘明輝，賽前整多課大閘，仲要埋門備戰積極，剛周末跳一課後今朝又跳，罕有地三日跳兩課，擺明搏殺。

親試多駒潘頓積極

潘頓今朝復課表現積極，單係早段就操了五匹馬。

潘頓剛周末連場搏失，今朝復課表現積極，五點半已現身，全朝馬上馬落，單係早段就操了五匹馬，順序為「綫路滿貫」、「金滙千帥」、「卓越蒨鋒」、「耀寶」及未有賽程的「大眾福星」。

之後耙地時間，潘頓又到烽火台同多位練馬師傾談，相信元旦日必會大打爭氣波。

丁冠豪接常嚐發財

今朝「常嚐發財」課後丁冠豪趕去機坪接馬。

今季華將成績唔錯，其中楊明綸暫時就贏了七場。周四綸仔又有餐士馬「常嚐發財」，計馬能力唔差，由於愈來愈慢腳，安排增程至千二米必定有好無壞。

今朝「常嚐發財」出跳更充滿好感，在綸仔跨下走得起勁，丁冠豪亦非常緊張，出跳時舉鏡睇實不特止，課後仲趕去機坪接馬。

羅富全鍾情銀皇興標

羅富全今朝課後只接「銀皇興標」，仲捉住顯東傾談一番。

講開華將，巫顯東在上陣不多的情況下，季內也取得三W，成績不俗；今次佢坐騎雖然不多，但今朝照樣露面，並且落足心機試戰馬「銀皇興標」。

最吸引係當時羅廄尚有「越駿齊歡」出跳，但羅富全課後只接「銀皇興標」，仲捉住巫仔傾談一番，似乎心中有馬。

潘大衛珍惜兩坐騎

潘大衛今朝一早到場試「龍又生」，跟手再操「連連好運」。

潘大衞苦戰多時仍未開齋，更破了上陣次數多而未勝的不良紀錄；雖然如此，今戰仍不乏雪中送炭之人，向其提供坐騎。

潘大衛亦格外積極，今朝一早到場試「龍又生」，跟手再操「連連好運」，騎者替兩駒出試時小心翼翼，及後更到烽火台地下向呂健威和文家良匯報，相信今戰必全力以赴。

輝哥親拖準輝煌

今朝「準輝煌」試跑時，姚本輝跟出跟入，課後更落埋手拖馬。

「準輝煌」上季屢拼不逞有點失望，幸好今季首戰即勝，可算有個好開始；前仗再出劣檔跑第四，上仗轉戰三班賽也上名，可見續有進步。

今次「準輝煌」重返四班惡氣十足，一早已在千六有好表現，今番增程必定更好；今朝此馬試跑時，姚本輝跟出跟入，課後更落埋手拖馬，重視到極。

