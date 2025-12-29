內圈捕影│「光年魅力」鋒芒畢露

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「光年魅力」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，更進鋒芒畢露。「競駿非凡」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。

「跨境寶馬」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力度充足，操足而臨已在勇境。「穿甲金鷹」助手踱一圈，試來相當放鬆，情緒不斷改善，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實再無肥態。

「伶俐驫駒」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身仍壯毛色潤澤，火力保持旺盛，長期在最佳水平。「星運少爵」黃智弘踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身依然好靚，神態活躍暗火展現，不遜贏馬時候。

榮耀掌星神生步爽

「榮耀掌星」外觀靚到不得了，近況非常出色。

「榮耀掌星」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀靚到不得了，近況非常出色。「綫路光驊」助手踱一圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色靚，步挺輕爽現活力，重新振作。

「雙贏」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩健勁力未減，依然勇銳體力充沛。「過關勇士」助手踱兩圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容不迫，馬身實淨毛色油潤，具備爭勝水準。

謝鋒