晨光追擊｜「綫路光驊」重臻最佳   

周四舉行元旦賽事，因此不少參戰馬於今朝試跑，昨朝晨課當然較平淡。



「爆出美麗」鍾易禮拍「雙子美麗」助手泥閘跳一段，前駒灑開大步衝刺，勁度十足有火有力，外觀無問題，論態出色；後駒好肯走步挺開揚，馬身早壯，神采奕奕同樣吸引。

「雙贏」戴頭罩由助手用暗力拉實跳兩段，神態活躍火力未減，持續態勇體力充沛。

「客家之光」戴頭罩由助手跳兩段，馬身仍壯呈線條美，神態活躍充滿朝氣，佳態保持有餘。

「金快飛飛」助手跳兩段，戴頭罩及鼻箍，走來情緒集中，末段加速時反應不俗，單講狀態並非太差。

「綫路光驊」戴頭罩由助手跳兩段，步順輕快身壯結實，神色又好展現暗火，狀態回復最佳時候。

「伶俐驫駒」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，仍在勇境毫無疲態。

「狼來了」鍾易禮跳兩段，神色勝前，馬身亦收壯了，但勁度仍待提升。

「過關勇士」戴頭罩由助手跳兩段，過步暢順帶點均速，力度不俗，馬身亦夠扎實。

「同喜」助手跳兩段，步幅開得好闊又夠爽勁，馬身脹卜卜，毛色更充滿光澤。

「精算激流」助手拍「綠野飛馳」跳兩段，一貫跟住順走，跑規改不了，步伐尚算穩健，上落不大。

「爭金奪冠」戴頭罩由助手跳兩段，有股蠻勁要捉實，細馬身夠飽滿，出腳爽勁有力。

「戰騎飛」戴頭罩由助手拍「始終如一」跳兩段，拍住走有點勉強，神態平淡火力一般，未見太大進展。

「鼓浪飛凡」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，神色不太淡，力度亦增強，落腳夠輕，狀態有轉機。

兆文