內圈捕影│「馬達」力度充足
更新時間：15:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-26 HKT
差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。
「馬達」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身好靚毛色油潤，火力充足不遜贏馬時。「銳目」助手踱一圈，比前收斂好多，神閒氣定朝氣勃勃，跑姿順暢落腳輕巧，毛色悅目金光閃閃。
「天將龍駒」巫顯東踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，馬身喼得靚，愈贏愈醒極具氣勢。「領創動力」助手踱一圈，情緒安穩好專注，步順爽勁神色暢旺，外觀省鏡身壯色潤，勝後再進一步。
「富心星」黃智弘踱兩圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，神態活躍目光銳利，去番最佳時候。「機械之星」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色悅目，保持上佳進度。
「星光快驅」助手踱一圈，輕描淡寫走過，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，步順輕快貫注力強。「會長之寶」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，多跑之下馬身仍壯，有進無退。
時時精準火力充裕
「時時精準」助手踱一圈，雙耳烔烔神氣十足，馬身粗壯充滿線條美，火力充裕走勢爽，論態出色。「帥帥友福」助手踱一圈，氣宇軒昂神采奕奕，步伐穩健力度未減，馬身依舊咁靚，狀態一直見好。
謝鋒
