Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│何澤堯親試「勁勇皇駒」

晨操動態
更新時間：16:04 2025-12-25 HKT
發佈時間：16:04 2025-12-25 HKT

今天聖誕節，本以為騎練個個開完派對後唔開工，但實情並非如此，晨課精彩鏡頭此起彼落，有些騎師仲係專登到場操一匹馬便收工。

其中一位正是何澤堯，到場只操了一匹「勁勇皇駒」後便走人，盡顯對其重視程度；上仗此馬初跑泥地千二米即近追，今戰增程跑泥地一哩要昅實。

光輝歲月彈泥閘有計

今朝「光輝歲月」被安排彈泥閘測試出閘反應，今戰必拼無疑。
今朝「光輝歲月」被安排彈泥閘測試出閘反應，今戰必拼無疑。

「光輝歲月」上仗前從未在陣上跑近，更分毫獎金未取，誰不知上仗初跑泥地竟然變身，以五十七倍大冷身分殺入亞軍，該仗牠極遲撻着仍後上凌厲，今次改攻泥地千八米一定更好。

今朝「光輝歲月」不但出操，更被安排彈泥閘測試出閘反應，明顯針對上仗起步唔快，特意作出改善，今戰必拼無疑。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
00:48
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
1小時前
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
2025-12-24 14:29 HKT
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
4小時前
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
飲食
7小時前
聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎
聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
18小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
2025-12-24 15:07 HKT
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
1小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
6小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT