沙田早晨│何澤堯親試「勁勇皇駒」
更新時間：16:04 2025-12-25 HKT
發佈時間：16:04 2025-12-25 HKT
今天聖誕節，本以為騎練個個開完派對後唔開工，但實情並非如此，晨課精彩鏡頭此起彼落，有些騎師仲係專登到場操一匹馬便收工。
其中一位正是何澤堯，到場只操了一匹「勁勇皇駒」後便走人，盡顯對其重視程度；上仗此馬初跑泥地千二米即近追，今戰增程跑泥地一哩要昅實。
光輝歲月彈泥閘有計
「光輝歲月」上仗前從未在陣上跑近，更分毫獎金未取，誰不知上仗初跑泥地竟然變身，以五十七倍大冷身分殺入亞軍，該仗牠極遲撻着仍後上凌厲，今次改攻泥地千八米一定更好。
今朝「光輝歲月」不但出操，更被安排彈泥閘測試出閘反應，明顯針對上仗起步唔快，特意作出改善，今戰必拼無疑。
