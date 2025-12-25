晨光追擊│「極上紗瓏」朝氣勃勃

今朝出跳的參戰馬尚算不少，主要來自游、呂、希及葉廄，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「極上紗瓏」戴頭罩由潘明輝跳兩段，馬身收得更壯，翻步流暢有彈力，更加進步朝氣勃勃。「天將龍駒」戴頭罩由巫顯東跳兩段，清風送爽完成，走勢硬朗身又輕，力度有增無減，弗到爆燈。

「午夜快車」戴頭罩由助手跳一段，沿中檔順走，試來輕描淡寫，展現活力，大舊飯亦唔重身。「粵港資駒」戴頭罩由助手跳兩段，捉實側住頭走，神態可以身壯色潤，仍未夠熟但上仗已走近。

「嘉應傳承」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，較遲轉腳但動作順暢，神態活躍力度充裕，近況相當理想。「包裝戰將」戴頭罩由助手跳兩段，神色專注目光銳利，全身脹卜卜，走勢爽朗急勁，佳態洋溢。

都靈冠星愈見出色

「都靈冠星」力度唔錯步夠熟練，進度理想。

「亨驥」戴頭罩由助手跳兩段，精神奕奕極具朝氣，身喼得壯，落腳輕快俐落，極具好感。「都靈冠星」戴頭罩由助手跳一段，按住走得唔快，力度唔錯步夠熟練，愈見出色進度理想。

「時時精準」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速過步暢順，力度神態俱唔錯，毛色更呈現光澤。「開心老闆」戴頭罩由助手跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度增強，進度出色。

「勁勇皇駒」戴頭罩由何澤堯跳兩段，試來不徐不疾，收斂神情專注，毛色無咁淡色，有進步。「傑出雷霆」戴頭罩由希威森跳兩段，打仔馬身型粗壯，但仲係有啲心急，毛色更淡淡哋。

「光輝歲月」戴眼罩及頭罩由助手拍「魅力奔騰」泥閘跳一段，起步後即扣實，純粹測試出閘反應，神情專注步伐穩健，漸入佳境。

兆文