Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「盈妍威楓」上佳水準

晨操動態
更新時間：00:15 2025-12-25 HKT
發佈時間：00:15 2025-12-25 HKT

賽事在周六上演，因此不少參戰馬於昨朝試跑，當中不乏勇馬，現將操練摘錄如下。

「星光快驅」戴頭罩由潘頓跳一段，豎尾乃指定動作，步爽雙目有神，身壯好實淨。「非惟僥倖」戴頭罩由助手跳兩段，含枚俯首，落腳穩力度貫注，毛色靚有光澤。

「盈妍威楓」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身喼得靚，保持上佳水準。「數字天文」戴頭罩由助手跳兩段，仍有點搶口，馬身更加結實，毛色亦靚咗好多。

「上巿魅力」拍「非凡之選」跳一段，同樣助手，前駒戴眼罩及頭罩，拍住走步伐硬朗，神色無咁淡有番急勁感，重新振作；後駒肯走但唔吸引，色淡淡出腳太直。「美麗歡聲」助手跳兩段，戴眼罩，有番活躍感主動想走，神態理想大有轉機。

凱明神駒精神爽利

「凱明神駒」步幅開得好闊又夠急勁，火力有增無減。
「凱明神駒」步幅開得好闊又夠急勁，火力有增無減。

「凱明神駒」潘頓跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力有增無減。「魅力寶駒」戴頭罩由助手拍「綠野飛馳」跳兩段，跟馬走神情專注，毛色悅目金光閃閃，早課甚有好感。

「精彩動力」助手跳三段，神態唔差步伐穩健，馬身養得壯，傷癒對辦。「金創福威」戴頭罩由楊明綸跳一段，擔高頭走更展現暗火，大馬身夠輕仍惹好感。

「凌風傲雪」戴頭罩由蔡明紹跳兩段，一貫豎尾走，步輕有彈力，毛色悅目透光澤，態有進展。「君子傳承」副練跳兩段，戴面箍，大踏步而馳極之神氣，雙目炯炯有神，近況依然省鏡。

「堅有利」奧爾民跳兩段，威風凜凜充滿朝氣，灰馬身壯實淨，予人一見傾心之感。「加州星馳」戴眼罩由助手跳兩段，已比前規矩得多，無再岳頭岳腦，勇銳之餘不斷進步。

「棒棒糖」戴眼罩及頭罩由蔡明紹跳兩段，神情專注步伐穩健，而且墜手火氣好，論態極之省鏡。

兆文

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
10小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
19小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
10小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
9小時前
校長燒肉全線結業！1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」網民：呢個市道幾努力都係難捱...
校長燒肉全線結業！1年內連執3間 曾推$88放題「反攻深圳」 網民：呢個市道幾努力都係難捱…
飲食
10小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
8小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
10小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
16小時前
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
影視圈
5小時前