晨光追擊│「盈妍威楓」上佳水準

賽事在周六上演，因此不少參戰馬於昨朝試跑，當中不乏勇馬，現將操練摘錄如下。

「星光快驅」戴頭罩由潘頓跳一段，豎尾乃指定動作，步爽雙目有神，身壯好實淨。「非惟僥倖」戴頭罩由助手跳兩段，含枚俯首，落腳穩力度貫注，毛色靚有光澤。

「盈妍威楓」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身喼得靚，保持上佳水準。「數字天文」戴頭罩由助手跳兩段，仍有點搶口，馬身更加結實，毛色亦靚咗好多。

「上巿魅力」拍「非凡之選」跳一段，同樣助手，前駒戴眼罩及頭罩，拍住走步伐硬朗，神色無咁淡有番急勁感，重新振作；後駒肯走但唔吸引，色淡淡出腳太直。「美麗歡聲」助手跳兩段，戴眼罩，有番活躍感主動想走，神態理想大有轉機。

凱明神駒精神爽利

「凱明神駒」步幅開得好闊又夠急勁，火力有增無減。

「凱明神駒」潘頓跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力有增無減。「魅力寶駒」戴頭罩由助手拍「綠野飛馳」跳兩段，跟馬走神情專注，毛色悅目金光閃閃，早課甚有好感。

「精彩動力」助手跳三段，神態唔差步伐穩健，馬身養得壯，傷癒對辦。「金創福威」戴頭罩由楊明綸跳一段，擔高頭走更展現暗火，大馬身夠輕仍惹好感。

「凌風傲雪」戴頭罩由蔡明紹跳兩段，一貫豎尾走，步輕有彈力，毛色悅目透光澤，態有進展。「君子傳承」副練跳兩段，戴面箍，大踏步而馳極之神氣，雙目炯炯有神，近況依然省鏡。

「堅有利」奧爾民跳兩段，威風凜凜充滿朝氣，灰馬身壯實淨，予人一見傾心之感。「加州星馳」戴眼罩由助手跳兩段，已比前規矩得多，無再岳頭岳腦，勇銳之餘不斷進步。

「棒棒糖」戴眼罩及頭罩由蔡明紹跳兩段，神情專注步伐穩健，而且墜手火氣好，論態極之省鏡。

兆文