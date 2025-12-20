內圈捕影│「大浪圖田」力度充沛
更新時間：18:45 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-20 HKT
由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。
「大浪圖田」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，持續見好未有走樣。「安康萬里」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勝後有進無退。
「盈益善」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「怡昌精神」助手踱兩圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力度充足，弱馬操得近況省鏡。
「飛雲」助手踱兩圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯有神，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實，銳氣正盛。「祥龍駒」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，一直見好上佳水準。
團結戰靈神色活躍
「團結戰靈」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身更靚全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，比前更進一步。「大千氣象」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色復現光澤，神色亦轉好，馬身壯健，久沉馬有轉機。
「錶之量子」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度唔差，馬身保持飽滿，一直在爭勝水平。「機械騎士」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，近況尚算不俗。
謝鋒
最Hit
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
2025-12-19 18:45 HKT
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
2025-12-19 09:00 HKT
鄭秀文整個星期往返醫院 眼有淚光精神恍惚令人心疼 畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
2025-12-19 17:30 HKT