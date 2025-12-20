內圈捕影│「大浪圖田」力度充沛

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「大浪圖田」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，持續見好未有走樣。「安康萬里」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勝後有進無退。

「盈益善」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「怡昌精神」助手踱兩圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力度充足，弱馬操得近況省鏡。

「飛雲」助手踱兩圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯有神，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實，銳氣正盛。「祥龍駒」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，一直見好上佳水準。

團結戰靈神色活躍

「團結戰靈」神情專注目光如炬，比前更進一步。

「團結戰靈」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身更靚全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，比前更進一步。「大千氣象」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色復現光澤，神色亦轉好，馬身壯健，久沉馬有轉機。

「錶之量子」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度唔差，馬身保持飽滿，一直在爭勝水平。「機械騎士」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，近況尚算不俗。

謝鋒