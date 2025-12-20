Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「大浪圖田」力度充沛

晨操動態
更新時間：18:45 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-20 HKT

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「大浪圖田」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，持續見好未有走樣。「安康萬里」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勝後有進無退。

「盈益善」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「怡昌精神」助手踱兩圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力度充足，弱馬操得近況省鏡。

「飛雲」助手踱兩圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯有神，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實，銳氣正盛。「祥龍駒」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，一直見好上佳水準。

團結戰靈神色活躍

「團結戰靈」神情專注目光如炬，比前更進一步。
「團結戰靈」神情專注目光如炬，比前更進一步。

「團結戰靈」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身更靚全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，比前更進一步。「大千氣象」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色復現光澤，神色亦轉好，馬身壯健，久沉馬有轉機。

「錶之量子」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度唔差，馬身保持飽滿，一直在爭勝水平。「機械騎士」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，近況尚算不俗。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
01:19
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
兩岸熱話
3小時前
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
7小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
10小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
2025-12-19 18:45 HKT
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
10小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
2025-12-19 09:00 HKT
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
2025-12-19 17:30 HKT
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
01:38
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
8小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
13小時前
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
02:34
台北隨機傷人案｜鄰居指疑犯張文小時候很乖巧 父母認屍指其已兩年沒回家
即時中國
10小時前