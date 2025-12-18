Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「錶之星河」愈贏愈爽

晨操動態
更新時間：16:15 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:15 2025-12-18 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「錶之星河」助手踱一圈，毛色立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，愈贏愈爽弗到漏油。「非凡達」助手踱兩圈，試來精神爽利，神態回旺有番啖火，步順輕快充滿彈力，久沉分子終有起色。

「同心同樂」助手踱兩圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充裕新勝猶勇。「一定超」助手踱兩圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，馬身壯健毛色充滿光澤，弗到不得了。

「佳佳友」助手踱一圈，出腳輕巧力度貫注，神態活潑有火有力，馬身更壯健，不斷轉好進度出色。「會當凌」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，走勢硬朗爽勁，狀態持續冒升。

本領輝煌精神奕奕

「本領輝煌」馬身實淨呈現線條美，具備爭勝水準。

「朗日自強」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實毛色又靚，勇態絲毫未見低落。「本領輝煌」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身實淨呈現線條美，具備爭勝水準。

「嘉應威風」助手踱一圈，躁火愈見淡定，情緒安穩好專注，保持身壯毛色悅目，仍具好感體力充裕。「金鑽精靈」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，呈現朝氣近況出色。

謝鋒

