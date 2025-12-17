內圈捕影│「信心星」體力充沛

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「信心星」助手踱兩圈，輕描淡定完成，神態自若，身靚力度充足，長期呈勇體力極之充沛。「錶之極光」副練踱一圈，擔高頭走極之神氣，馬身喼得壯毛色潤澤，走勢硬朗有力，勇態保持有餘。

「同心同樂」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，毛色靚馬身好壯，翻步俐落有力，勝後更進銳氣正盛。「白鷺金剛」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，神態暢旺活力充沛，持續進步。

「包裝明將」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身收得更壯，步順輕快彈力又夠，弗到震神采飛揚。「合夥飛馳」助手踱一圈，愈來愈放鬆，口勁完全收斂，神態專注目光集中，馬身實淨，步順力唔錯。

大千雄心神態軒昂

「大千雄心」大大步從容不迫，勝後更進好吸引。

「大千雄心」助手踱兩圈，大大步從容不迫，身實淨毛色好靚，神態軒昂呈現暗火，勝後更進好吸引。「飛躍凱旋」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身好壯全身肌肉，傷癒仍勇。

「銳一」助手踱一圈，精神爽利出腳爽勁，神態暢旺暗火展現，馬身又靚身壯色潤，狀態一直見好。「手錶之星」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充裕火氣又好，外觀省鏡皮光肉滑，近況極佳。

謝鋒