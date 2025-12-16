Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「鼓浪高升」步順爽勁

晨操動態
不少參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報導如下。

「華美之威」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺力足，馬身札實毛色仍靚，一直在上佳水準。「鼓浪高升」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，暗火展現身壯力健，去番最佳境界。

「細水長流」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁收斂不少，力度增強馬身收靚，步挺力度貫注，極速入局。「君智盛」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神采奕奕充滿朝氣，出腳力度亦足，外觀省鏡重現勇態。

「勝多多」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態生猛火氣更增，銳不可擋愈贏愈勁。「歡樂老撾」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，毛色悅目生光，身靚有條線美，轉倉操足勇況已備。

「喵喵怪」助手踱一圈，情緒安穩好專注，以輕鬆姿態完成，步挺輕巧貫注力足，贏開有勢有進無退。「添開心」助手踱一圈，急口馬緊韁捉住，神態輕鬆暗火湧現，落腳富彈力，肌肉結實，神生力足。

領航君子火猛力勁

「領航君子」馬身極之粗壯，充滿朝氣近況出色。
「領航君子」馬身極之粗壯，充滿朝氣近況出色。

「凡凡有餘」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，馬身仍壯展現線條，勇態保持有餘。「領航君子」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神態軒昂火猛力勁，充滿朝氣近況出色。

謝鋒

世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
22小時前
