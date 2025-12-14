Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「棒棒糖」神態活躍

晨操動態
更新時間：15:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-14 HKT

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「步風雷」戴頭罩由助手跳三段，大步檻過神態甚活躍，馬身仍佳，毛色悅目，佳態洋溢。「棒棒糖」助手跳三段，墜手用暗力拉實，身壯神態活躍，比起上仗更吸引。

「勝萬金」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，細馬身脹卜卜，未見回落仍具好感。「華美之威」鍾易禮跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色油潤有光澤。

「堅多福」戴頭罩由助手跳三段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，朝氣勃勃正值勇境。「凡凡有餘」戴頭罩由助手跳兩段，洒開大步衝刺，勁度十足氣宇軒昂，大熟大勇境界。

「連連幸運」戴頭罩由助手跳兩段，出腳爽朗有力，過終點後餘勢又勁，佳態保持有餘。「勝多多」助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，神態昂揚渾身是勁，有進無退。

自動自覺心火湧現

「自動自覺」步挺力勁外觀又靚，近況甚弗。
「自動自覺」步挺力勁外觀又靚，近況甚弗。

「自動自覺」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁外觀又靚，近況甚弗。「飈誌」戴頭罩由助手跳一段，比前淡定得多，展步流暢神采奕奕，馬身亦收得靚。

「好好戀愛」戴頭罩由助手跳三段，精神奕奕極具朝氣，力度持續增強，早熟馬極速入局。「賢心星」戴頭罩由助手跳一段，慢速完成，身脹卜卜，毛色充滿光澤，近況理想。

「雷神太保」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，火氣旺盛用力捉實，身喼得壯毛色好睇，充滿好感。「閃光燈」戴頭罩由助手跳一段，慢試性質，唔急唔搶情緒穩定，走勢爽朗神態對辦。

「包裝旋風」戴頭罩由周俊樂跳兩段，擔咇俯首好專注，步順神態旺，身色皆靚全面回勇。

兆文

