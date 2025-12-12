Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「英駿飛駒」精神爽利

晨操動態
更新時間：17:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-12 HKT

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報道如下。

「加州星馳」助手踱一圈，一貫急口，沿途捉到實心火旺盛，谷起雞公頸好醒神，身壯色潤佳態保持。「綫路滿貫」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身收得更壯，落腳更輕有彈力，勝後再進一步。

「英駿飛駒」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快彈力足夠，馬身保持壯健，神態軒昂銳氣正盛。「遨遊波士」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色油潤，具備爭勝水準。

「嘉應傳承」助手踱一圈，慣例頭岳岳，論態極之出色，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步爽勁，馬身好實淨。「幸運有您」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，雙目有神身靚步爽，一直見好。

陽光勇士神情專注

「陽光勇士」毛色悅目金光閃閃，狀態托弗。
「陽光勇士」毛色悅目金光閃閃，狀態托弗。

「陽光勇士」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，毛色悅目金光閃閃，狀態托弗。「開心三寶」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，毛色愈見潤澤，比起贏馬時更吸引。

「飛鷹翱翔」助手踱一圈，細馬身好粗壯，毛色呈現光澤，火氣唔錯彈力十足，朝氣勃勃正值勇境。「但求開心」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，埋門拍跳有勢見好。

謝鋒

