晨光追擊│「福聚」情緒集中

今朝出跳的參戰馬尚算不少，而且弗馬比比皆是，現將操練過程報道如下。

「祝願」霍宏聲跳三段，直路開出超快時間，墜手起勁暗火湧現，目光銳利弗到爆燈。「嘉應高昇」戴頭罩由助手跳一段，慢試從容不迫，落腳輕巧充滿彈力，馬身更靚更實淨。

「直線力山」戴頭罩由助手跳一段，慢速完成神態放鬆，走勢硬朗力度唔錯，單講狀態好駟正。「同工之妙」助手跳三段，清風送爽完成，步挺急勁有力，回程時擔高馬頭好神氣。

「福聚」戴頭罩由助手跳兩段，唔急唔搶情緒集中，步伐輕快流暢，毛色愈來愈深潤。「歌利巨人」助手跳三段，暗火湧現躍躍欲試，神態昂揚渾身是勁。

「手機錶霸」戴頭罩由助手跳兩段，慣例急口主動搶走，馬身好壯展現線條美，論態不差。「遠飛標槍」戴頭罩由艾兆禮跳三段，聚精會神，逐步加速好反應，神生步爽佳態洋溢。

「南加名城」助手跳三段，平穩走過而已，火力都係一般，且毛色淡淡哋。「光年八十」戴頭罩由班德禮跳兩段，試來不徐不疾神情專注，外觀對辦身色皆靚，上佳水準。

智多多寶愈見收斂

「好友心得」戴頭罩由助手跳兩段，充滿勁度，要緊韁鎖實，神態活潑馬身又靚，銳氣仍盛。「智多多寶」戴頭罩由助手跳一段，精神奕奕饒具朝氣，更吸引愈見收斂，進度極之出色。

「喜蓮勁感」戴頭罩由助手跳兩段，仍有點急口，要用暗力拉實，身已收壯毛色現光澤。「久久為昇」助手跳兩段，按住慢走姿態輕鬆，身壯肌肉展現，步爽俐落力度又夠。

「駿跑得」戴頭罩由助手跳三段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，有火有力正值勇境。「威利金箭」戴頭罩由助手跳兩段，大步順走力度充裕，灰馬身收得更靚，神采奕奕上佳水準。

兆文