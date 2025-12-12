Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊｜「包裝戰將」清風送爽

晨操動態
更新時間：09:26 2025-12-12 HKT
發佈時間：09:26 2025-12-12 HKT

一如平日周四晨課，昨朝出跳馬甚踴躍，不乏周日參戰馬，摘錄如下。
  「包裝戰將」戴頭罩由潘頓跳兩段，清風送爽完成，步爽力足身壯實淨，休夠操足更醒。「精算暴雪」戴頭罩由助手跳兩段，一貫有點內斂，身好輕而毛色靚，步爽有彈力。
  「榮駿大道」田泰安跳兩段，愈來愈收斂再無稚嫩感，毛色亦不再淡。「增強」助手跳兩段，剪了毛以致色略淡，狀態對辦身夠輕，雙目有神。
  「安聘」戴眼罩由助手跳兩段，豎尾屬指定動作，神色好力充裕，具備爭勝水準。「飛鷹翺翔」戴頭罩由杜苑欣跳兩段，細馬身壯扎實，步闊力度好，不遜贏馬時。

「有目共賞」 跳來例牌急口緊韁鎖實，神色甚佳，力度持續增強。(資料圖片)
  「有目共賞」助手跳兩段，例牌急口緊韁鎖實，神色甚佳，力度持續增強。「耀寶」戴頭罩由助手跳兩段，力度明顯好過之前，神色亦無咁淡，有起色。「遨遊波士」戴眼罩及頭罩由梁家俊跳兩段，從容走過力度不弱，馬壯饒惹好感。
  「美麗同享」戴頭罩由副練跳兩段，完全不似老馬，步順精神爽利，保養得宜。「金鑽貴人」戴頭罩由梁家俊跳兩段，走勢硬朗身壯結實，而且展現暗火老馬佳兆。「風再起時」戴眼罩及頭罩由由梁家俊磨刀，輕描淡寫勁度夠，神色活躍吸引。
  「魅力知耀」戴頭罩由楊明綸跳一段，威風凜凜充滿霸氣，大馬夠輕身，令人一見傾心。「大眾福星」戴頭罩由潘頓跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，弗極。「滿心星」助手草地跳兩段，戴頭罩神情集中表現對辦，長期見好。

兆文
 

