內圈捕影│「越駿歡欣」神態軒昂

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「浪漫勇士」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，老當益壯風采依然。「越駿歡欣」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，靚仔惡馬長期省鏡。

「精算暴雪」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，今季最弗一次。「智取神駒」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神態活躍充滿朝氣。

「飛鷹翱翔」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，細馬身壯札實，神采奕奕上佳水準。「耀寶」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，抖夠操足重新振作。

「榮駿大道」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身愈見實淨，火力亦增強不少，大有進展不斷轉好。「飛雪神駒」副練踱一圈，情緒安穩好專注，走規亦改善無頭岳岳，身收靚毛色油潤，確認踏上正軌。

友瑩亮正值勇境

「友瑩亮」走勢硬朗步挺開揚，馬身保持壯健。

「馬寶寶」助手踱一圈，馬身更見粗壯，翻步急密有力，神情專注毛色立立令，勝後更進神態軒昂。「友瑩亮」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身保持壯健，朝氣勃勃正值勇境。

謝鋒