內圈捕影│「三軍勇將」充滿霸氣

晨操動態
更新時間：15:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-08 HKT

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「三軍勇將」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勇況有增無減。「愛心神駒」助手踱兩圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力充足，上佳水準相當吸引。

「非凡豪傑」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身實淨唔瘦，朝氣勃勃上佳水準。「天火同人」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，持續見好上落不大。

當家精彩鋒芒畢露

「當家精彩」目光炯炯有神，全程岳高頭走好神氣。

「當家精彩」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走好神氣，有進無退鋒芒畢露。「獎星」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態對辦，長期在爭勝水平。

「翠兒威威」助手踱一圈，淡淡定走過，不慌不忙表現出色，神采奕奕身壯色潤，步挺爽勁又夠輕巧。「電訊驕陽」助手踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神態活躍又有暗火，佳態保持有餘。

「駿馬之星」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，進度理想正值勇境。「輕鬆大少」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，力度不斷提升，踏上正軌大有進步。

謝鋒

