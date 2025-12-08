晨光追擊│「富國兄弟」有進無退

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「富國兄弟」戴頭罩由助手跳兩段，愈走愈起勁火氣極佳，活力充沛有進無退。「賢者威楓」戴頭罩由助手跳兩段，步開得闊力度亦夠，身色皆靚予人好感。

「可靠大師」戴頭罩由助手跳一段，比過往放鬆好多，大馬又夠輕身極具好感。「快搏」助手跳兩段，年紀雖老仍係威係勢，跳得起勁神態生猛。

「先到先得」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神走勢爽勁有力，毛色油潤外觀駟正。「凱旋升」戴頭罩由助手跳兩段，從容走過不費半力，金光閃閃毛色非常省鏡。

「智勇名駒」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗力度未減，身喼得壯未見走樣。「神駒馬靈」戴頭罩由助手拍「金多囍」跳兩段，拍住走有番墜手感，火氣重現，落班弗得及時。

「耀昌勝世」助手跳兩段，毛色好靚好似打咗層臘，亦唔再岳頭快慢由人。「好實力」副練拍「龍又生」希威森跳兩段，同樣末段推騎，前駒騎得更大力下跳贏，懶性仍重，後駒戴眼罩及頭罩，雖跳輸但走規愈見成熟，力度亦不弱。

追風火氣充裕

「追風」步輕彈力十足，今季最弗一次。

「追風」戴頭罩由麥道朗跳兩段，步輕彈力十足，火氣充裕，今季最弗一次。「東方魅影」戴頭罩由助手跳一段，沿內欄扣住走火力不弱，走勢硬朗神采奕奕。

「玩笑」戴頭罩由麥道朗跳兩段，頭岳岳指定動作，輕描淡寫走過，步輕力充足。「好多利高」戴頭罩由潘明輝跳兩段，唔再亂用力，出腳整齊，進度理想。

「知道穩勝」戴眼罩由班德禮草地跳兩段，贏開特別醒，步順俐落，力度持續提升。「精英至尊」戴眼罩由助手草地跳兩段，擔高頭神氣十足，火力保持，勇況依然。

兆文