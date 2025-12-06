Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「上市魅力」步順力雄

晨操動態
大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「上市魅力」助手踱一圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，身壯呈現條線美，去番最弗時。「順善寶」助手踱一圈，表現極放鬆，汗濕唔多神態專注，馬身實淨力度充足，一直見好呈現朝氣。

「金風萬里」」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度充沛，馬身保持壯健，毛色悅目金光閃閃。「首飾悟空」助手踱一圈，已減磅無肥態，跨步開揚力度充裕，神色好朝氣勃勃，開氣上力勇況冒升。

「一世美麗」助手踱一圈，比前更加收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，外觀亦靚身壯結實。「星際快車」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度不弱，神色亦好過之前。

「火神神樂」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若身壯結實，走勢爽朗有力，仍具好感新勝猶勇。「天天同樂」助手踱一圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，火氣充裕極之墜手，操足準備就緒。

準輝煌運步如輪

「準輝煌」力度充足暗火湧現，有進無退體力充沛。
「假面騎士」助手踱一圈，步伐穩健力度不弱，馬身壯健好實淨，火氣理想墜手起勁，具備爭勝水準。「準輝煌」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，身靚毛色潤澤，有進無退體力充沛。

謝鋒
 

