內圈捕影│「一生好彩」神生步爽

晨操動態
更新時間：15:30 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-05 HKT

不少參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報道如下。

「喜至寶」黃智弘踱兩圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，唞夠操足重新振作。「英雄豪傑」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣未減，馬身壯健毛色潤澤，極之省鏡。

「一生好彩」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身喼得靚，持續勇銳氣勢未減。「新意馬」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光銳利火氣旺盛，身靚全身肌肉，毛色悅目，弗到漏油。

「小魔怪」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，步順輕快有彈力，外觀討好毛色油潤，保持進度極具好感。「良駒好友」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手火氣又好，觀感不遜贏馬時候。

天天更好神態活躍

「天天更好」馬身極之粗壯，火力又好相當省鏡。

「巴閉佬」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，肌肉結實又夠薄皮，神情專注又夠淡定，確認踏上正軌。「天天更好」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神態活躍朝氣勃勃，火力又好相當省鏡。

「飛雲」黃智弘踱兩圈，毛色油潤，簡直亮到發光，身靚實淨，神態活潑有火有力，勇態保持有餘。「特別美麗」助手踱一圈，外觀靚馬身脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢爽朗，論態極之出色。

謝鋒
 

