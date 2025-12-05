Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「小鳥天堂」丁仔大細超

晨操動態
「小鳥天堂」乃丁廄鎮倉之寶，今季首戰熱捧亦順利得手，上仗初跑千四雖未能添食，但遇上不利超慢步速，拼獲季軍亦有交代。今次再跑千四且潘頓揀騎，繼續看好理所當然，睇埋昨朝出跳後丁仔向鞍上人副練追問，卻不太理會同期出跳的「發財金戈」，不妨放心追捧。

「特別美麗」布文有誠意

桂福特開倉立萬，剛戰出馬兩匹贏晒，目前頭馬已扳升至八場，有料之人當然深受歡迎，先有潘頓兩度為「快樂老撾」出戰，今次又有布文首度為阿福效力，將會出策「特別美麗」。布文更充滿誠意，昨朝六點十二分現身即為此馬出跳，課後更詳細向阿福匯報一切。

「笑傲江湖」出跳時威哥在烽火台食胡位睇到鏡不離手，神情相當肉緊，更吸引鞍上人何澤堯一反常態，早於六駒鐘現身替此馬出試。
「笑傲江湖」出跳時威哥在烽火台食胡位睇到鏡不離手，神情相當肉緊，更吸引鞍上人何澤堯一反常態，早於六駒鐘現身替此馬出試。

阿澤早到為「笑傲江湖」

近期呂健威成績穩步上揚，目前有十W在手，看來經過上季回氣後，不少馬匹逐漸上力，可望重躋爭冠行列。周日參戰馬中最要看好「笑傲江湖」，出跳時威哥在烽火台食胡位睇到鏡不離手，神情相當肉緊，更吸引鞍上人何澤堯一反常態，早於六駒鐘現身替此馬出試。

「堅有利」成哥親身解鞍

「堅有利」上季連贏三場威盡一時，可是不久後嚴重受傷，二月中拼後未再出戰。幸好今季不止傷癒更全面回勇，交出一冠兩季佳績，包括上仗升上三班立即上名，已有三班經驗，今仗強勢再戰可追捧，而昨朝出跳後沈集成跟到實，返到馬房更落手幫佢解鞍時狀甚緊張。

