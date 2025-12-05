Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「喜尊龍」大勇之境

更新時間：09:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-05 HKT

一如平日的周四晨課，昨朝大圈上的出跳馬甚踴躍，不乏周日參戰分子及勇馬，摘錄如下。

「笑傲江湖」戴頭罩由何澤堯跳兩段，聚精會神走勢爽勁有力，馬身實淨持續見好。「衝上雲霄」副練跳一段，身光頸靚外觀好睇，跳來清風送爽，惹人好感。
  「拉合爾」霍宏聲跳兩段，氣宇軒昂不急不搶，落腳輕快流暢，觀感不俗。
  「狀元及第」戴眼罩由助手跳兩段，肯走唔懶散，火氣比之前好，有起色。
  「競駿飛翔」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，韁口轉好再無人馬角力，大舊飯亦不論盡，有進步。「巴閉佬」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，展步開揚勁度增強，要挑剔係仍有點心急。
  「不同世界」何澤堯跳兩段，神采奕奕步穩有力，毛色復現光澤，有好感。
  「歐洲傳奇」班德禮跳兩段，神閒氣定步順輕巧，力度不錯，狀態一直見好。「龍傲綾羅」戴頭罩由何澤堯跳兩段，毛色愈見潤澤，出腳夠爽夠勁，進度好。

快活英雄狀態長勇

  「陸小鳳」紀仁安跳兩段，細細隻馬身結實，火力不俗，具備爭勝水準。
  「快活英雄」戴頭罩由艾道拿跳一段，從容走過，馬身保持悅目，火力有餘，狀態長勇。「時尚歡欣」戴頭罩由助手跳兩段，慣例豎尾走，生猛火氣好，中年馬乃好現象。
  「巧眼光」助手跳兩段，一貫頭岳岳，但口勁無咁重，大馬又夠輕身，仗比仗好。「上巿魅力」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，有番墜手感神態活躍，馬身夠壯毛色悅目，狀態已起。
  「運高八斗」戴頭罩由助手跳兩段，馬身飽滿毛色立立靚，神色甚佳老當益壯。「喜尊龍」戴頭罩由助手草地跳兩段，從容走過，比起之前更淡定，當銳馬正處大熟大勇。
  「大番薯」助手草地跳兩段，神色不錯火氣好，身壯毛色靚，勇態保持。
  「哥倫布」艾兆禮草地跳兩段，勁之餘唔心急，末段衝刺凌厲，上火上力。

兆文

