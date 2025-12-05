內圈捕影│「志滿同行」步挺開揚

由於大多周日戰駒都在大圈最後試跑，故昨朝到內圈出試馬不太多。

「駿步騰飛」助手踱兩圈，充滿朝氣出步輕爽，神態活潑力度足，開氣上力重現勇態。「馬力」助手踱一圈，一貫重口躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，近況回勇極惹好感。「凱明神駒」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，神色活躍火氣旺盛，勝後再進一步。

「志滿同行」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容毛色油潤，傷癒操足醒神。 「運來伍寶」助手踱兩圈，目光銳利神生步爽，外觀對辦身壯色潤，正值勇境。「非凡時刻」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，神情專注馬身好靚，具備爭勝水準。

「謙謙君子」助手踱兩圈，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，能力平平凡但好弗。「大利好運」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，力度既好展現活力，重拾最佳勇態。

「皇金合」助手踱兩圈，愈見放鬆，情緒不斷改善，神采奕奕氣宇軒昂，更勝前時。 「超風速」助手踱一圈，雙目有神展現朝氣，馬身粗壯肌肉結實，毛水鮮明潤澤，轉倉操足大有轉機。

謝鋒