Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「志滿同行」步挺開揚

晨操動態
更新時間：08:44 2025-12-05 HKT
發佈時間：08:44 2025-12-05 HKT

由於大多周日戰駒都在大圈最後試跑，故昨朝到內圈出試馬不太多。
  「駿步騰飛」助手踱兩圈，充滿朝氣出步輕爽，神態活潑力度足，開氣上力重現勇態。「馬力」助手踱一圈，一貫重口躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，近況回勇極惹好感。「凱明神駒」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，神色活躍火氣旺盛，勝後再進一步。
  「志滿同行」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容毛色油潤，傷癒操足醒神。 「運來伍寶」助手踱兩圈，目光銳利神生步爽，外觀對辦身壯色潤，正值勇境。「非凡時刻」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，神情專注馬身好靚，具備爭勝水準。
  「謙謙君子」助手踱兩圈，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，能力平平凡但好弗。「大利好運」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，力度既好展現活力，重拾最佳勇態。
  「皇金合」助手踱兩圈，愈見放鬆，情緒不斷改善，神采奕奕氣宇軒昂，更勝前時。 「超風速」助手踱一圈，雙目有神展現朝氣，馬身粗壯肌肉結實，毛水鮮明潤澤，轉倉操足大有轉機。

謝鋒 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
16小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
4小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
11小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
3小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
15小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
16小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
13小時前
印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場
即時國際
6小時前
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
2025-12-04 09:05 HKT