內圈捕影│「自強不息」運步如輪

晨操動態
更新時間：15:30 2025-12-03 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-03 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「自強不息」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，操足整裝待發。「運高八斗」助手踱一圈，馬身一貫脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢夠硬淨，論態極之出色。

「開心五月」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身一直保持札實，朝氣勃勃勇況依然。「堅有利」助手踱兩圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，灰馬身好壯，氣勢正盛佳態保持。

「龍傲綾羅」助手踱一圈，從容完成整個過程，神態集中愈見放鬆，雙目有神身靚步爽，進度理想。「火神神樂」助手踱一圈，試來輕描淡寫，神采奕奕展現暗火，馬身仍壯步挺有力，勝後未見低落。

大數據神態軒昂

「大數據」跨步開揚力度不俗，精神奕奕全面回勇。
「大數據」跨步開揚力度不俗，精神奕奕全面回勇。

「首飾悟空」助手踱一圈，大大步姿態輕鬆，馬身收壯再無肥態，毛色比前潤澤，開氣上力勇況冒升。「大數據」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度不俗，精神奕奕全面回勇。

「飛雲」助手踱兩圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺火氣又夠，氣宇軒昂神采奕奕，佳態保持有餘。「上市魅力」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身比前實淨，神態對辦火氣提升，久沉馬重新振作。

謝鋒

