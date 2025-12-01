Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「勝萬金」神色活躍

晨操動態
更新時間：15:30 2025-12-01 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-01 HKT

今朝有甚多戰駒到內圈出試，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「勝萬金」助手踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，狀態未見走樣。「龍文鞭影」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀依然省鏡，勇況絲毫未見低落。

「明天更好」助手踱兩圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色油潤，步挺輕爽有活力，大有進展。「渡月橋」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，持續勇銳朝氣勃勃。

「加州得力」助手踱兩圈，姿態爽朗有彈力，毛色復現光澤，神色亦轉好，馬身壯健，久沉馬有轉機。「八駿笑昇」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度充裕，馬身保持飽滿，去番最佳時候。

開心馬全面回勇

「開心馬」充滿活力好生猛，毛色潤澤雙目有神。
「開心馬」充滿活力好生猛，毛色潤澤雙目有神。

「開心馬」副練踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色潤澤雙目有神，全面回勇上佳水準。「步風雷」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火力既好展現活力，論態一直出色。

「快樂寶寶」助手踱一圈，急步走過喘氣聲唔大，步順有力神態暢旺，肌肉結實毛色靚，正值勇境。「快路」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快彈力十足，力度比之前好得多，熱身足夠勇況重現。

謝鋒

