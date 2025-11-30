晨光追擊│ 「瀧澤飛駒」弗到漏油

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬均試跑，現將操練過程報道如下。

「快路」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感勝前。

「瀧澤飛駒」戴頭罩由希威森跳兩段，威風凜凜充滿朝氣，神態生猛弗到漏油，完全唔似老馬。

「明天更好」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，畀佢走反應好，直路開出快時間，唔再重身進步上力。

「步風雷」戴頭罩由助手跳兩段，步爽雙目有神，身壯好實淨，毛色悅目，弗到震。

「竣誠駒」鍾易禮跳兩段，大步順走力度唔錯，多跑下馬身唔瘦，火氣又好論態極佳。

「龍文鞭影」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足，身壯毛色悅目，近況無低落。

「踏雪尋梅」韋達拍「綻放的心」助手跳兩段，戴面箍走來規矩得多，走來無再岳頭岳腦，馬身又靚又實淨，狀態有進展。

「駿馬之寶」戴頭罩由梁家俊跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍朝氣旺盛，具備爭勝水準。

「妙算奇勝」戴眼罩由希威森跳三段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，神色甚佳有進展。

「快樂寶寶」戴眼罩及頭罩由助手跳三段，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度增強，踏上正軌。

「加州本事」拍「傳承效應」跳兩段，同樣戴眼罩及助手試，前駒馬身好靚毛色潤澤，步穩有力，火氣又好；後駒亦有進步，力度提升且出腳順暢，毛色唔再淡色。

「型到爆」戴眼罩由助手跳一段，重口馬捉實側住頭走，神生步爽衝刺好勁，佳態保持有餘。

「有你有我」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，神情專注步伐穩健，但火氣未算最好，同贏馬時相比仍有一段距離，尚要多加打磨。

兆文