晨光追擊│「平凡騎士」弗到漏油

今朝晨課尚算熱鬧，仍有不少參戰馬出跳，當中更不乏勇馬，現將操練報道過程如下。

「瑤瑤日上」戴頭罩由助手跳一段，岳高頭走神氣十足，落腳點地無聲，有進無退氣勢正盛。「平凡騎士」戴頭罩由助手跳三段，聚精會神輕鬆完成，神生步爽力度貫注，馬身又靚弗到漏油。

「行運加持」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，馬身收靚實淨，進度出色。「時尚風趣」戴頭罩由助手跳兩段，快開起勁，翻步急密且勁度十足，火氣有增無減，弗到震。

「大千雄心」黃智弘跳三段，外觀好靚，馬身脹卜卜，毛色亦烏卒卒，神態活躍充滿好感。「睿盛人生」戴頭罩由麥道朗跳兩段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美。

「遙遙領先」戴頭罩由潘頓跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目有神，長期呈勇。「進傲星」麥道朗跳一段，按住順走姿態輕鬆，毛色金光閃閃，身壯唔瘦，步爽充滿彈力。

「金獅大俠」助手跳一段，戴頭罩及鼻箍，操控得好唔急口，身已收壯冇肥態，神色亦對辦，進度好。「添喜運」戴頭罩由助手拍「極光之子」跳兩段，拍住走含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色比前更潤澤，正值勇境。

精英雄心態況勇銳

「精英雄心」四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢。

「精英雄心」戴頭罩由希威森跳三段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，灰馬身好壯，態況勇銳。「太陽勇士」戴頭罩由助手跳一段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度未減半分，馬身又喼得靚。

「川河石駒」助手跳三段，一直豎尾，但健步如飛出腳凶狠，身實淨力唔錯，進度理想。「小皇爺」周俊樂跳兩段，大步順走力度不弱，馬身扎實，毛色有光澤，觀感不差。

兆文