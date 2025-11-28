內圈捕影│「瑤瑤日上」弗到漏油

由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。

「英雄豪傑」助手踱一圈，淡淡定朝氣勃勃，神態活潑力度充足，比起上仗更加吸引。「精英雄心」助手踱兩圈，灰馬身壯到不得了，目光銳利神生步爽，充滿朝氣論態極佳。「金金小子」助手踱一圈，步履輕盈爽勁，大半程抬高頭走，充滿朝氣精神爽利。

「川河動駒」助手踱兩圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減神態活潑，正值勇境體力充沛。「火悟空」助手踱兩圈，神態活潑活力充沛，馬身靚皮光肉滑，有進無退銳氣正盛。 「佳佳友」助手踱一圈，不慌不忙熟如舊馬，馬身一早做得好靚，走勢熟練進度出色。「瑤瑤日上」助手踱兩圈，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，有進無退弗到漏油。

「爆出美麗」助手踱兩圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容馬身壯健，展現朝氣甚惹好感。「金鑽精靈」助手踱一圈，鬆完成步順爽勁，神態暢旺火氣充裕，馬身飽滿無瘦，具備爭勝水準。「平凡騎士」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色充滿光澤，馬身好靚相當結實，唞夠操足仍在勇境。

謝鋒

