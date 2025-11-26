內圈捕影│「翠紅」神生步爽

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「翠紅」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，有進無退佳態洋溢。「康樂高球」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神態活躍充滿朝氣。

「金創福威」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手暗火展現，勝後操足更進一步。「樂勝天下」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，論態極之出色。

「滿心星」黃智弘踱兩圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，馬身保持壯健，打仔馬長期呈勇。「常嚐發財」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身仍靚好實淨，毛色油潤悅目，朝氣勃勃保持勇態。

五福星神情專注

「五福星」神態生猛火氣仍盛，狀態長期銳利。

「快樂高球」助手踱一圈，神態甚輕鬆，落腳輕巧富彈力，肌肉結實外觀對辦，抖夠辣操上佳水準。「五福星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態生猛火氣仍盛，狀態長期銳利。

「黃金騎士」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身更壯更札實，火力有增無減，持續進步正值勇境。「美神來」助手踱一圈，馬身好粗壯，充滿了線條美，步挺力勁彈力又夠，火氣不弱，勇態保持有餘。

謝鋒