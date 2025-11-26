Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「翠紅」神生步爽

晨操動態
更新時間：15:30 2025-11-26 HKT
發佈時間：15:30 2025-11-26 HKT

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「翠紅」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，有進無退佳態洋溢。「康樂高球」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神態活躍充滿朝氣。

「金創福威」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手暗火展現，勝後操足更進一步。「樂勝天下」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，論態極之出色。

「滿心星」黃智弘踱兩圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，馬身保持壯健，打仔馬長期呈勇。「常嚐發財」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身仍靚好實淨，毛色油潤悅目，朝氣勃勃保持勇態。

五福星神情專注

「五福星」神態生猛火氣仍盛，狀態長期銳利。
「五福星」神態生猛火氣仍盛，狀態長期銳利。

「快樂高球」助手踱一圈，神態甚輕鬆，落腳輕巧富彈力，肌肉結實外觀對辦，抖夠辣操上佳水準。「五福星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態生猛火氣仍盛，狀態長期銳利。

「黃金騎士」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身更壯更札實，火力有增無減，持續進步正值勇境。「美神來」助手踱一圈，馬身好粗壯，充滿了線條美，步挺力勁彈力又夠，火氣不弱，勇態保持有餘。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 送往東昌街社區會堂
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 有酒店提供客房安頓
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
突發
1小時前
習近平對大埔宏福苑火災死難者表示哀悼。新華社
大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援
即時中國
2小時前