內圈捕影│「祥龍駒」走勢硬朗

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「歡樂飛駒」助手踱一圈，情緒安穩好專注，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身粗壯外觀討好。「快樂老撾」副練踱一圈，口勁唔好且躁火，頭岳岳唔介意，論態在上佳水準，身壯力健走勢硬朗。

「智勝攻略」助手踱一圈，馬身好靚脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢爽朗，神態回旺重現勇態。「祥龍駒」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，正值勇境體力充裕。

「多利神駒」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好實淨，雙目有神力度充裕，一直在上佳水準。「花好月盈」助手踱一圈，精神奕奕目光銳利，步挺爽勁力度充足，馬身壯到不得了，佳態保持有餘。

勁進駒佳態保持

「勁進駒」沿途捉到實心火旺盛，谷起雞公頸好醒神。

「佳福駒」何澤堯踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，毛色立立令充滿光澤。「勁進駒」助手踱一圈，有少少急口，沿途捉到實心火旺盛，谷起雞公頸好醒神，走勢爽勁佳態保持。

「安康萬里」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚有力，毛色悅目依然省鏡。「康昌之星」助手踱一圈，運步如輪神態昂揚，力度充足暗火湧現，灰馬身壯全身肌肉，近況極出色。

謝鋒