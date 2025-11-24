Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「輕功猛男」步順力足

晨操動態
更新時間：15:30 2025-11-24 HKT
發佈時間：15:30 2025-11-24 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個。

「輕功猛男」助手踱兩圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，毛色油潤有光澤，持續態勇未見走樣。「蓮冠皇」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力度充足，細馬身依舊粗壯，朝氣勃勃勇況依然。

「金運來」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身喼得靚，比起上仗更銳利。「官金騏」副練踱一圈，從容完成整個過程，神態集中呈現朝氣，力度未減馬身壯健，佳態保持有餘。

「祥龍駒」助手踱一圈，落腳輕巧富彈力，肌肉結實毛色潤澤，火氣持續見好，正值勇境體力充裕。「奮鬥輝煌」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，神色活躍展現朝氣，去番最佳時候。

快馬加鞭力度充沛

「快馬加鞭」步挺順暢，上佳水準無疲態。
「快馬加鞭」步挺順暢，上佳水準無疲態。

「多利神駒」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快力度又夠，馬身保持壯健，一直見好朝氣旺盛。「快馬加鞭」助手踱兩圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，上佳水準無疲態。

「快樂老撾」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，身壯健毛色靚，雙目炯炯有神，弗到漏油譽滿欄邊。「蜜蜜送」助手踱兩圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身更靚更實淨，毛色油潤悅目，有火有力鋒芒畢露。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
16小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
9小時前