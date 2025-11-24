內圈捕影│「輕功猛男」步順力足

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個。

「輕功猛男」助手踱兩圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，毛色油潤有光澤，持續態勇未見走樣。「蓮冠皇」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力度充足，細馬身依舊粗壯，朝氣勃勃勇況依然。

「金運來」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身喼得靚，比起上仗更銳利。「官金騏」副練踱一圈，從容完成整個過程，神態集中呈現朝氣，力度未減馬身壯健，佳態保持有餘。

「祥龍駒」助手踱一圈，落腳輕巧富彈力，肌肉結實毛色潤澤，火氣持續見好，正值勇境體力充裕。「奮鬥輝煌」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，神色活躍展現朝氣，去番最佳時候。

快馬加鞭力度充沛

「快馬加鞭」步挺順暢，上佳水準無疲態。

「多利神駒」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快力度又夠，馬身保持壯健，一直見好朝氣旺盛。「快馬加鞭」助手踱兩圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，上佳水準無疲態。

「快樂老撾」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，身壯健毛色靚，雙目炯炯有神，弗到漏油譽滿欄邊。「蜜蜜送」助手踱兩圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身更靚更實淨，毛色油潤悅目，有火有力鋒芒畢露。

謝鋒