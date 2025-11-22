內圈捕影│「合夥飛馳」目光銳利

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「合夥飛馳」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，神態回旺弗得及時。「利不可擋」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁收斂不少，力度增強馬身收靚，毛色愈見潤澤，有進展。

「精算激流」助手踱一圈，淡淡定展現朝氣，走勢硬朗神態活躍，外觀對辦身壯色潤，論態一直出色。「愛心神駒」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣充裕，弗開就弗。

「仁仁有餘」助手踱兩圈，毛色立立令，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，抖夠操足勇態重現。「幸運有您」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，身好靚毛色立立令，力度充足暗火展現，老而彌堅。

安遇鋒芒畢露

「安遇」雙耳炯炯目光銳利，神生步爽充滿霸氣。

「安遇」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳炯炯目光銳利，神生步爽充滿霸氣，愈戰愈勇鋒芒畢露。「弦力寶」助手踱一圈，充滿了氣勢，全程岳高頭走，目光極之銳利，步爽充滿彈力，比上仗更省鏡。

「火悟空」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，大馬又夠輕身，勇銳之餘尚要進步。

謝鋒

