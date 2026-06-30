美國升學｜常春藤盟校前招生官揭收生關鍵：學術成績以外，頂尖大學真正看重甚麼？

中學文憑試(DSE)結束後，不少考生仍在規劃升學路，而海外升學仍是一個選擇。除了英國和澳洲，擁有多所頂尖學府的美國，亦是香港學生熱門之選，當中屬常春藤盟校（Ivy League）的八所著名私立大學，包括2027年QS世界大學排名高踞第5位的哈佛大學等，更一直備受香港家長追捧。然而，面對全球數以萬計的頂尖申請人，美國名牌大學的招生委員會，到底憑甚麼標準挑選精英？擁有逾20年經驗、曾任常春藤盟校招生官的Topher Bordeau日前接受《星島教育》專訪，親身剖析頂尖大學的收生準則。他直言，出色的學術成績只是基本入場券，學生背後的「內在動機」與真實的個人故事，才是突圍的關鍵。

美制講求全面評估

日前，國際教育機構True North Education舉辦亞洲巡迴講座香港站，邀得Topher Bordeau為有意入讀美國頂尖大學的家長及學生作分享。他指出，香港以至亞洲學生申請美國大學時，最常見的迷思，是誤以為美國的收生標準與英國、歐洲或亞洲系統相似。「其他地區的大學往往較為側重學生的考試分數，以及對單一主修科目的專注度。」相反，美國大學的審查過程更講求跨學科及全面評估。

談及香港學生的優勢，Topher Bordeau 給予了很好的評價，形容港生在學術表現上「極度出色」，其成績往往令人驚嘆。他建議，「學生若想讓自己的成就表現更出眾，必須去理解，並分享驅使他們達成這些成就背後的內在動機。」與其單純羅列豐富的履歷，不如告訴招生官「為甚麼」要這樣做。「當學生能夠展現出追求卓越的深層原因與熱情，便能在眾多高成就的申請者中令人留下深刻印象。」

Topher Bordeau強調，美國大學的申請不僅關乎學術成績，還涉及學生在課外活動的參與度，以及從個人陳述（Personal Statement）分享的人生經歷中所展現的獨特視角。這種評核方式充滿不確定性，不僅令亞洲學生感到難以捉摸，連美國本地學生亦面對很大挑戰。「即使是學術成績完美無瑕的申請者，最終也有可能會不獲取錄。」他形容這是一道「殘酷的數學題」。「申請頂尖大學本身是一種自我篩選，只有極強的學生才會報名，但最終錄取率往往不到10%。」他強調，大多數近乎完美的申請者被拒，絕非因為有任何缺陷，純粹是學額不足的殘酷現實。

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過度依賴AI潤飾

對許多Ivy League申請者而言，撰寫個人陳述是最令人望而生畏的一環。Topher Bordeau坦言，這種「寫甚麼都可以」的極大自由度，往往令人無從下筆。到底怎樣才是一篇能打動招生官的好文章？他透露，審閱過數以萬計的文章後，發現優秀陳述的共通點，是招生官能隔着屏幕感受到學生對該主題的強烈熱忱。「文章不需要詞藻華麗，主題也不必獨一無二，最重要的是學生真的非常投入於他們所寫的內容。」相反，若招生官感覺學生只是在「迎合」或「順從」校方期望，而非出於內在動機，說服力與吸引力便會大打折扣。

另外，AI技術的發展，也影響個人陳述文章內容。Topher Bordeau分享了近年的觀察，指出高達95%的申請檔案過度依賴AI潤飾與公式化包裝，內容過於標準化，缺乏獨立思考與個人靈魂。在招生官眼中，這類由亞洲家長或機構打造的「完美履歷」過於精緻卻缺乏個性，猶如機械人般辨識度低，這往往「成為許多頂尖學霸被直接拒絕的關鍵原因」。

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若有意提早準備、目標是常春藤盟校的Grade 9或Grade 10學生，Topher Bordeau 建議，「盡可能選修學生就讀學校內所提供最具挑戰性及最嚴格的課程。」他認為，這不僅是為了打造具競爭力的成績，更是向招生委員會展現勇於挑戰自我、發掘潛能的學習態度。

記者：蘇麗珊

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