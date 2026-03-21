護士課程2026｜註冊護士VS登記護士 課程/學費/入學要求一覽 邊個課程可以免費讀？

隨着近年人口老化，香港的醫療系統承受很大壓力，對護士的需求日漸增加。護士需要輪班工作，職責重大，但收入卻非常可觀，新入職的註冊護士，薪金連津貼已可逾3.5萬元，因而吸引不少人入行。《星島教育》今次整理了護士的行業資訊，亦會介紹多個進修課程，無論是中學或大學畢業生，甚至是打算轉行的在職人士，都可以報讀，日後成為專業人士，服務社會。

護士課程2026｜護士簡介

一般而言，護士可以分為註冊護士（Registered Nurse / RN）及登記護士（Enrolled Nurse / EN）兩類，兩者在職責、學歷要求及薪酬都有不同。

註冊護士能夠獨立進行護理工作，例如處理緊急、複雜的病例及監督登記護士。他們的學歷要求較高，需要修讀獲香港護士管理局認可、為期至少3年的「註冊前護理課程」。

至於登記護士，則在註冊護士的指導及監督下，進行較為基本的護理工作，例如清洗傷口、量度血壓及體溫等。登記護士的申請人，需要修讀獲香港護士管理局認可、為期至少2年的「登記前護理課程」。

護士課程2026｜護士薪酬

根據醫院管理局的2024年薪酬數據，註冊護士的底薪連津貼為每月$36,570至$58,843；登記護士的底薪連津貼則為每月$23,080至$49,003。

護士課程2026｜護士相關數據

根據香港護士管理局的2025年統計數字，本港的註冊護士及登記護士數目，分別為57,720人及17,441人。

護士課程2026｜註冊護士課程

本港目前有多個獲香港護士管理局認可的「註冊護士訓練課程」。每個課程的收生要求或有不同，有些接受未曾修讀護理學，或沒有護士背景的人士報讀，有些則只接受現職登記護士。學生修讀完這些課程後，可以向香港護士管理局申請成為註冊護士。

香港護士管理局為「註冊護士訓練課程」制定最低入學要求。例如規定曾應考DSE的申請人，在中文科及英文科考獲3級或以上、數學科獲2級或以上、公民與社會發展科「達標」及於一個甲類選修科中獲2級或以上，詳情請參考香港護士管理局網站。此外，部分院校亦會自行制定額外入學要求。

註冊護士課程(碩士)

現時有3間本地大學開辦獲香港護士管理局認可的碩士課程，全部都接受未曾修讀護理學或相關課程的申請人報讀，課程資訊如下：

香港中文大學(中大/CUHK)

課程中文名稱： 護理科學碩士(註冊前)課程

護理科學碩士(註冊前)課程 課程英文名稱： Master of Nursing Science (Pre-registration) (MNSP)

Master of Nursing Science (Pre-registration) (MNSP) 入學要求(部分)： 申請人需持有任何獲認可的學士學位，榮譽等級通常須達到乙等或以上，或畢業平均成績達到乙級或以上，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。

申請人需持有任何獲認可的學士學位，榮譽等級通常須達到乙等或以上，或畢業平均成績達到乙級或以上，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。 修業年期： 3年(全日制)

3年(全日制) 26/27學年學費： $153,000 (根據情況調整)

$153,000 (根據情況調整) 詳細資料：>>按此<<

香港大學(港大/HKU)

課程中文名稱： 理科碩士（護理學）

理科碩士（護理學） 課程英文名稱： Master of Science in Nursing

Master of Science in Nursing 入學要求(部分)： 持有非護理學科的學士學位，或在近5年內(通常)獲得由港大／其他認可的同等院校頒授的同等學歷，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。

持有非護理學科的學士學位，或在近5年內(通常)獲得由港大／其他認可的同等院校頒授的同等學歷，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。 修業年期： 3年(全日制)

3年(全日制) 26/27學年學費： $150,000 (需經港大審批)

$150,000 (需經港大審批) 詳細資料：>>按此<<

香港理工大學(理大/PolyU)

課程中文名稱： 護理學碩士學位課程

護理學碩士學位課程 課程英文名稱： Master of Nursing

Master of Nursing 入學要求(部分)： 申請人需持有認可大學的學士學位，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。

申請人需持有認可大學的學士學位，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。 修業年期： 3年(全日制)

3年(全日制) 學費： 課程有97個學分，當中96個需要支付學費，包括66個「Undergraduate Credit」，每個學費為$5,800；另有30個「Postgraduate Credit」，每個學費為$6,500。所有學分的學費合共為$577,800。

課程有97個學分，當中96個需要支付學費，包括66個「Undergraduate Credit」，每個學費為$5,800；另有30個「Postgraduate Credit」，每個學費為$6,500。所有學分的學費合共為$577,800。 詳細資料：>>按此<<

註冊護士課程(醫院管理局護士學校)

醫院管理局護士學校都會開辦獲認可的「註冊護士訓練課程」，詳情如下：

醫院管理局護士學校

課程中文名稱： 護理學專業文憑課程

護理學專業文憑課程 課程英文名稱： Professional Diploma in Nursing

Professional Diploma in Nursing 入學要求(部分)： 符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見醫管局網站。

符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見醫管局網站。 修業年期： 3.5年(全日制)

3.5年(全日制) 25/26學年入學學費： $133,600 (3.5年總學費)

$133,600 (3.5年總學費) 詳細資料：>>按此<<

註冊護士課程 (供現職登記護士報讀)

另有一些獲認可的「註冊護士訓練課程」，專門供現職登記護士報讀，熱門院校及課程資訊如下：

香港大學專業進修學院(HKU Space)

課程中文名稱： 護理高級文憑

護理高級文憑 課程英文名稱： Higher Diploma in Nursing (An Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)

Higher Diploma in Nursing (An Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme) 入學要求(部分)： 申請人必須為現於醫療保健機構工作的登記護士，及於此類機構擁有一年從事護理工作的經驗，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。

申請人必須為現於醫療保健機構工作的登記護士，及於此類機構擁有一年從事護理工作的經驗，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。 修業年期： 3年 (課程同時具備兼讀制及全日制部分)

3年 (課程同時具備兼讀制及全日制部分) 26/27學年入學學費： 3年總學費為$219,000 (另加實習費(可能會修訂)，學生亦需在臨床實習前自行購買職業責任保險)

3年總學費為$219,000 (另加實習費(可能會修訂)，學生亦需在臨床實習前自行購買職業責任保險) 詳細資料：>>按此<<

聖德肋撒醫院

課程中文名稱： 護理專業文憑(登記護士轉制註冊護士課程)

護理專業文憑(登記護士轉制註冊護士課程) 課程英文名稱： Professional Diploma in Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)

Professional Diploma in Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme) 入學要求(部分)： 符合香港護士管理局的最低入學要求。*

符合香港護士管理局的最低入學要求。* 修業年期： 3年(兼讀制)

3年(兼讀制) 詳細資料：>>按此<<

仁安醫院護士訓練學校

課程中文名稱： 護理專業文憑(登記-註冊護士轉制課程)

護理專業文憑(登記-註冊護士轉制課程) 課程英文名稱： Professional Diploma in Nursing (EN to RN Conversion Programme)

Professional Diploma in Nursing (EN to RN Conversion Programme) 入學要求(部分)： 申請人必須為登記護士，持有認可院校的高級文憑或副學士學位，並符合香港護士管理局的最低入學要求。*

申請人必須為登記護士，持有認可院校的高級文憑或副學士學位，並符合香港護士管理局的最低入學要求。* 修業年期： 3年(兼讀制)

3年(兼讀制) 學費： 詳情請向院校查詢

詳情請向院校查詢 詳細資料：>>按此<<

香港都會大學

課程中文名稱： 護理學高級文憑 / 精神健康護理學高級文憑

護理學高級文憑 / 精神健康護理學高級文憑 課程英文名稱： Higher Diploma in Nursing/Higher Diploma in Mental Health Nursing

Higher Diploma in Nursing/Higher Diploma in Mental Health Nursing 入學要求(部分)： 申請人必須為現於香港醫療機構任職的普通科/精神科登記護士，擁有指定年數的相關經驗，並符合香港護士管理局的最低入學要求。*

申請人必須為現於香港醫療機構任職的普通科/精神科登記護士，擁有指定年數的相關經驗，並符合香港護士管理局的最低入學要求。* 修業年期： 3年(兼讀制)

3年(兼讀制) 學費： 詳情請向院校查詢

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護士課程2026｜註冊護士課程 (學士)

不少本地大學都有開辦獲認可的護理學學士課程，吸引不少DSE畢業生報讀，熱門院校及課程資訊如下：

香港理工大學

課程中文名稱： 護理學(榮譽)理學士

護理學(榮譽)理學士 課程英文名稱： Bachelor of Science (Honours) in Nursing

Bachelor of Science (Honours) in Nursing 聯招課程編號： JS3648

JS3648 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： $47,000 (每年的學費或會調整)

$47,000 (每年的學費或會調整) 詳細資料：>>按此<<

課程中文名稱： 精神健康護理學 (榮譽) 理學士

精神健康護理學 (榮譽) 理學士 課程英文名稱： Bachelor of Science (Honours) in Mental Health Nursing

Bachelor of Science (Honours) in Mental Health Nursing 聯招課程編號： JS3337

JS3337 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： 每年$47,000 (每年的學費或會調整)

每年$47,000 (每年的學費或會調整) 詳細資料：>>按此<<

香港大學

課程中文名稱： 護理學學士

護理學學士 課程英文名稱： Bachelor of Nursing

Bachelor of Nursing 聯招課程編號： JS6468

JS6468 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： $47,000 (每年的學費或會調整)

$47,000 (每年的學費或會調整) 備註： 港大另設「護理學學士菁英領袖培育專修組別」，詳情請留意院校網站

港大另設「護理學學士菁英領袖培育專修組別」，詳情請留意院校網站 詳細資料：>>按此<<

香港中文大學

課程中文名稱： 護理學士

護理學士 課程英文名稱： Bachelor of Nursing

Bachelor of Nursing 聯招課程編號： JS4513

JS4513 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： $47,000 (每年的學費或會調整)

$47,000 (每年的學費或會調整) 詳細資料：>>按此<<

香港都會大學

課程中文名稱： 護理學榮譽學士（普通科）

護理學榮譽學士（普通科） 課程英文名稱： Bachelor of Nursing with Honours in General Health Care

Bachelor of Nursing with Honours in General Health Care 聯招課程編號： JSSU40

JSSU40 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： $144,770 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$ 55,150。每年的資助金額及學費或會不同。)

$144,770 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$ 55,150。每年的資助金額及學費或會不同。) 詳細資料：>>按此<<

課程中文名稱： 護理學榮譽學士（精神科）

護理學榮譽學士（精神科） 課程英文名稱： Bachelor of Nursing with Honours in Mental Health Care

Bachelor of Nursing with Honours in Mental Health Care 聯招課程編號： JSSU50

JSSU50 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： $144,770 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$55,150。每年的資助金額及學費或會不同。)

$144,770 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$55,150。每年的資助金額及學費或會不同。) 詳細資料：>>按此<<

東華學院

課程中文名稱： 護理學（榮譽）健康科學學士

護理學（榮譽）健康科學學士 課程英文名稱： Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing

Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing 聯招課程編號： JSST01

JSST01 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： $130,760 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$81,450，扣除資助後的學費為$49,310。每年的資助金額及學費或會不同。)

$130,760 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$81,450，扣除資助後的學費為$49,310。每年的資助金額及學費或會不同。) 詳細資料：>>按此<<

聖方濟各大學

課程中文名稱： 護理學（榮譽）學士

護理學（榮譽）學士 課程英文名稱： Bachelor of Nursing (Honours)

Bachelor of Nursing (Honours) 聯招課程編號： JSSA01

JSSA01 修業年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27學年學費： $124,980 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$35,360。每年的資助金額及學費或會不同。)

$124,980 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$35,360。每年的資助金額及學費或會不同。) 詳細資料：>>按此<<

香港浸會大學 - 持續教育學院

課程中文名稱：護理學學士（榮譽）

課程英文名稱：Bachelor of Nursing (Honours)

修業年期：5年(全日制)

26/27學年學費：$108,980 (學費按年檢討。)

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護士課程2026｜登記護士課程

登記護士課程亦有很多選擇，畢業生可向香港護士管理局申請成為登記護士。根據香港護士管理局，登記護士課程的最低入學要求，是於DSE中文科、英文科、數學科及2科甲類或乙類選修科中考獲2級或以上成績。相關熱門院校及課程資訊如下：

聖方濟各大學

課程中文名稱： 普通科護理學高級文憑

普通科護理學高級文憑 課程英文名稱： Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)

Higher Diploma in Enrolled Nursing (General) 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27學年學費： $64,120 (此課程被納入SSSDP，每年學費原本為$104,850，扣除每年$40,730資助後，每年學費實際為$64,120。學費按學年檢討，每年的資助金額或會不同。)

$64,120 (此課程被納入SSSDP，每年學費原本為$104,850，扣除每年$40,730資助後，每年學費實際為$64,120。學費按學年檢討，每年的資助金額或會不同。) 詳細資料：>>按此<<

東華學院

課程中文名稱： 護理學高級文憑

護理學高級文憑 課程英文名稱： Higher Diploma in Nursing

Higher Diploma in Nursing 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27學年學費： $63,930 (此課程被納入SSSDP，每年學費原本為$104,660，扣除每年$40,730資助後，每年學費實際為$63,930。(學費按學年檢討，每年的資助金額或會不同。)

$63,930 (此課程被納入SSSDP，每年學費原本為$104,660，扣除每年$40,730資助後，每年學費實際為$63,930。(學費按學年檢討，每年的資助金額或會不同。) 詳細資料：>>按此<<

香港都會大學

課程中文名稱： 普通科護理學高級文憑

普通科護理學高級文憑 課程英文名稱： Higher Diploma in Nursing Studies (General Health Care)

Higher Diploma in Nursing Studies (General Health Care) 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27學年學費： $108,410 (學費按學年檢討)

$108,410 (學費按學年檢討) 詳細資料：>>按此<<

課程中文名稱： 精神科護理學高級文憑

精神科護理學高級文憑 課程英文名稱： Higher Diploma in Nursing Studies (Mental Health Care)

Higher Diploma in Nursing Studies (Mental Health Care) 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27學年學費： $108,410 (學費按學年檢討)

$108,410 (學費按學年檢討) 詳細資料：>>按此<<

香港三育書院

課程中文名稱： 登記護士（普通科）高級文憑

登記護士（普通科）高級文憑 課程英文名稱： Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)

Higher Diploma in Enrolled Nursing (General) 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27學年學費： $101,352 (學費按學年檢討)

$101,352 (學費按學年檢討) 詳細資料：>>按此<<

醫院管理局護士學校

課程中文名稱：登記護士(普通科)訓練課程

課程英文名稱：Enrolled Nurse (General) Training Programme

修業年期：2年(全日制)

26/27學年入學學費：醫管局全數資助每名學生的全期學費。

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養和醫院護士學校

課程中文名稱： 護理學高級文憑 (登記護士 - 普通科)

護理學高級文憑 (登記護士 - 普通科) 課程英文名稱： Higher Diploma in Nursing (Enrolled Nurses-General)

Higher Diploma in Nursing (Enrolled Nurses-General) 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 學費： 詳情請向院校查詢

詳情請向院校查詢 詳細資料：>>按此<<

仁安醫院護士訓練學校

課程中文名稱： 普通科護理高級文憑(登記護士)

普通科護理高級文憑(登記護士) 課程英文名稱： Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)

Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse) 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 25/26年入學學費： 138,000 (2年總學費)

138,000 (2年總學費) 詳細資料：>>按此<<

聖德肋撒醫院護士學校

課程中文名稱： 普通科護理高級文憑 (登記護士)

普通科護理高級文憑 (登記護士) 課程英文名稱： Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)

Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse) 修業年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 學費： 詳情請向院校查詢

詳情請向院校查詢 詳細資料：>>按此<<

註：所有課程資訊以院校公布為準

資料來源：香港護士管理局、醫管局、大學聯招、自資專上教育資訊平台及院校網站





