護士課程2026｜註冊護士VS登記護士 課程/學費/入學要求一覽 邊個課程可以免費讀？
發佈時間：08:00 2026-03-21 HKT
隨着近年人口老化，香港的醫療系統承受很大壓力，對護士的需求日漸增加。護士需要輪班工作，職責重大，但收入卻非常可觀，新入職的註冊護士，薪金連津貼已可逾3.5萬元，因而吸引不少人入行。《星島教育》今次整理了護士的行業資訊，亦會介紹多個進修課程，無論是中學或大學畢業生，甚至是打算轉行的在職人士，都可以報讀，日後成為專業人士，服務社會。
護士課程2026｜護士簡介
一般而言，護士可以分為註冊護士（Registered Nurse / RN）及登記護士（Enrolled Nurse / EN）兩類，兩者在職責、學歷要求及薪酬都有不同。
註冊護士能夠獨立進行護理工作，例如處理緊急、複雜的病例及監督登記護士。他們的學歷要求較高，需要修讀獲香港護士管理局認可、為期至少3年的「註冊前護理課程」。
至於登記護士，則在註冊護士的指導及監督下，進行較為基本的護理工作，例如清洗傷口、量度血壓及體溫等。登記護士的申請人，需要修讀獲香港護士管理局認可、為期至少2年的「登記前護理課程」。
護士課程2026｜護士薪酬
根據醫院管理局的2024年薪酬數據，註冊護士的底薪連津貼為每月$36,570至$58,843；登記護士的底薪連津貼則為每月$23,080至$49,003。
護士課程2026｜護士相關數據
根據香港護士管理局的2025年統計數字，本港的註冊護士及登記護士數目，分別為57,720人及17,441人。
護士課程2026｜註冊護士課程
本港目前有多個獲香港護士管理局認可的「註冊護士訓練課程」。每個課程的收生要求或有不同，有些接受未曾修讀護理學，或沒有護士背景的人士報讀，有些則只接受現職登記護士。學生修讀完這些課程後，可以向香港護士管理局申請成為註冊護士。
香港護士管理局為「註冊護士訓練課程」制定最低入學要求。例如規定曾應考DSE的申請人，在中文科及英文科考獲3級或以上、數學科獲2級或以上、公民與社會發展科「達標」及於一個甲類選修科中獲2級或以上，詳情請參考香港護士管理局網站。此外，部分院校亦會自行制定額外入學要求。
註冊護士課程(碩士)
現時有3間本地大學開辦獲香港護士管理局認可的碩士課程，全部都接受未曾修讀護理學或相關課程的申請人報讀，課程資訊如下：
香港中文大學(中大/CUHK)
- 課程中文名稱：護理科學碩士(註冊前)課程
- 課程英文名稱：Master of Nursing Science (Pre-registration) (MNSP)
- 入學要求(部分)：申請人需持有任何獲認可的學士學位，榮譽等級通常須達到乙等或以上，或畢業平均成績達到乙級或以上，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。
- 修業年期：3年(全日制)
- 26/27學年學費：$153,000 (根據情況調整)
- 詳細資料：>>按此<<
香港大學(港大/HKU)
- 課程中文名稱：理科碩士（護理學）
- 課程英文名稱：Master of Science in Nursing
- 入學要求(部分)：持有非護理學科的學士學位，或在近5年內(通常)獲得由港大／其他認可的同等院校頒授的同等學歷，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。
- 修業年期：3年(全日制)
- 26/27學年學費：$150,000 (需經港大審批)
- 詳細資料：>>按此<<
香港理工大學(理大/PolyU)
- 課程中文名稱：護理學碩士學位課程
- 課程英文名稱：Master of Nursing
- 入學要求(部分)：申請人需持有認可大學的學士學位，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。
- 修業年期：3年(全日制)
- 學費：課程有97個學分，當中96個需要支付學費，包括66個「Undergraduate Credit」，每個學費為$5,800；另有30個「Postgraduate Credit」，每個學費為$6,500。所有學分的學費合共為$577,800。
- 詳細資料：>>按此<<
註冊護士課程(醫院管理局護士學校)
醫院管理局護士學校都會開辦獲認可的「註冊護士訓練課程」，詳情如下：
醫院管理局護士學校
- 課程中文名稱：護理學專業文憑課程
- 課程英文名稱：Professional Diploma in Nursing
- 入學要求(部分)：符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見醫管局網站。
- 修業年期：3.5年(全日制)
- 25/26學年入學學費：$133,600 (3.5年總學費)
- 詳細資料：>>按此<<
註冊護士課程 (供現職登記護士報讀)
另有一些獲認可的「註冊護士訓練課程」，專門供現職登記護士報讀，熱門院校及課程資訊如下：
香港大學專業進修學院(HKU Space)
- 課程中文名稱：護理高級文憑
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Nursing (An Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)
- 入學要求(部分)：申請人必須為現於醫療保健機構工作的登記護士，及於此類機構擁有一年從事護理工作的經驗，並符合香港護士管理局的最低入學要求*，詳見院校網站。
- 修業年期：3年 (課程同時具備兼讀制及全日制部分)
- 26/27學年入學學費：3年總學費為$219,000 (另加實習費(可能會修訂)，學生亦需在臨床實習前自行購買職業責任保險)
- 詳細資料：>>按此<<
聖德肋撒醫院
- 課程中文名稱：護理專業文憑(登記護士轉制註冊護士課程)
- 課程英文名稱：Professional Diploma in Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)
- 入學要求(部分)：符合香港護士管理局的最低入學要求。*
- 修業年期：3年(兼讀制)
- 詳細資料：>>按此<<
仁安醫院護士訓練學校
- 課程中文名稱：護理專業文憑(登記-註冊護士轉制課程)
- 課程英文名稱：Professional Diploma in Nursing (EN to RN Conversion Programme)
- 入學要求(部分)：申請人必須為登記護士，持有認可院校的高級文憑或副學士學位，並符合香港護士管理局的最低入學要求。*
- 修業年期：3年(兼讀制)
- 學費：詳情請向院校查詢
- 詳細資料：>>按此<<
香港都會大學
- 課程中文名稱：護理學高級文憑 / 精神健康護理學高級文憑
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Nursing/Higher Diploma in Mental Health Nursing
- 入學要求(部分)：申請人必須為現於香港醫療機構任職的普通科/精神科登記護士，擁有指定年數的相關經驗，並符合香港護士管理局的最低入學要求。*
- 修業年期：3年(兼讀制)
- 學費：詳情請向院校查詢
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護士課程2026｜註冊護士課程 (學士)
不少本地大學都有開辦獲認可的護理學學士課程，吸引不少DSE畢業生報讀，熱門院校及課程資訊如下：
香港理工大學
- 課程中文名稱：護理學(榮譽)理學士
- 課程英文名稱：Bachelor of Science (Honours) in Nursing
- 聯招課程編號：JS3648
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$47,000 (每年的學費或會調整)
- 詳細資料：>>按此<<
- 課程中文名稱：精神健康護理學 (榮譽) 理學士
- 課程英文名稱：Bachelor of Science (Honours) in Mental Health Nursing
- 聯招課程編號：JS3337
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：每年$47,000 (每年的學費或會調整)
- 詳細資料：>>按此<<
香港大學
- 課程中文名稱：護理學學士
- 課程英文名稱：Bachelor of Nursing
- 聯招課程編號：JS6468
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$47,000 (每年的學費或會調整)
- 備註：港大另設「護理學學士菁英領袖培育專修組別」，詳情請留意院校網站
- 詳細資料：>>按此<<
香港中文大學
- 課程中文名稱：護理學士
- 課程英文名稱：Bachelor of Nursing
- 聯招課程編號：JS4513
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$47,000 (每年的學費或會調整)
- 詳細資料：>>按此<<
香港都會大學
- 課程中文名稱：護理學榮譽學士（普通科）
- 課程英文名稱：Bachelor of Nursing with Honours in General Health Care
- 聯招課程編號：JSSU40
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$144,770 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$ 55,150。每年的資助金額及學費或會不同。)
- 詳細資料：>>按此<<
- 課程中文名稱：護理學榮譽學士（精神科）
- 課程英文名稱：Bachelor of Nursing with Honours in Mental Health Care
- 聯招課程編號：JSSU50
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$144,770 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$55,150。每年的資助金額及學費或會不同。)
- 詳細資料：>>按此<<
東華學院
- 課程中文名稱：護理學（榮譽）健康科學學士
- 課程英文名稱：Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing
- 聯招課程編號：JSST01
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$130,760 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$81,450，扣除資助後的學費為$49,310。每年的資助金額及學費或會不同。)
- 詳細資料：>>按此<<
聖方濟各大學
- 課程中文名稱：護理學（榮譽）學士
- 課程英文名稱：Bachelor of Nursing (Honours)
- 聯招課程編號：JSSA01
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$124,980 (此課程被納入SSSDP資助計劃，最高資助金額為$89,620，扣除資助後的學費為$35,360。每年的資助金額及學費或會不同。)
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香港浸會大學 - 持續教育學院
- 課程中文名稱：護理學學士（榮譽）
- 課程英文名稱：Bachelor of Nursing (Honours)
- 修業年期：5年(全日制)
- 26/27學年學費：$108,980 (學費按年檢討。)
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護士課程2026｜登記護士課程
登記護士課程亦有很多選擇，畢業生可向香港護士管理局申請成為登記護士。根據香港護士管理局，登記護士課程的最低入學要求，是於DSE中文科、英文科、數學科及2科甲類或乙類選修科中考獲2級或以上成績。相關熱門院校及課程資訊如下：
聖方濟各大學
- 課程中文名稱：普通科護理學高級文憑
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)
- 修業年期：2年(全日制)
- 26/27學年學費：$64,120 (此課程被納入SSSDP，每年學費原本為$104,850，扣除每年$40,730資助後，每年學費實際為$64,120。學費按學年檢討，每年的資助金額或會不同。)
- 詳細資料：>>按此<<
東華學院
- 課程中文名稱：護理學高級文憑
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Nursing
- 修業年期：2年(全日制)
- 26/27學年學費：$63,930 (此課程被納入SSSDP，每年學費原本為$104,660，扣除每年$40,730資助後，每年學費實際為$63,930。(學費按學年檢討，每年的資助金額或會不同。)
- 詳細資料：>>按此<<
香港都會大學
- 課程中文名稱：普通科護理學高級文憑
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Nursing Studies (General Health Care)
- 修業年期：2年(全日制)
- 26/27學年學費：$108,410 (學費按學年檢討)
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- 課程中文名稱：精神科護理學高級文憑
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Nursing Studies (Mental Health Care)
- 修業年期：2年(全日制)
- 26/27學年學費：$108,410 (學費按學年檢討)
- 詳細資料：>>按此<<
香港三育書院
- 課程中文名稱：登記護士（普通科）高級文憑
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)
- 修業年期：2年(全日制)
- 26/27學年學費：$101,352 (學費按學年檢討)
- 詳細資料：>>按此<<
醫院管理局護士學校
- 課程中文名稱：登記護士(普通科)訓練課程
- 課程英文名稱：Enrolled Nurse (General) Training Programme
- 修業年期：2年(全日制)
- 26/27學年入學學費：醫管局全數資助每名學生的全期學費。
- 詳細資料：>>按此<<
養和醫院護士學校
- 課程中文名稱：護理學高級文憑 (登記護士 - 普通科)
- 課程英文名稱：Higher Diploma in Nursing (Enrolled Nurses-General)
- 修業年期：2年(全日制)
- 學費：詳情請向院校查詢
- 詳細資料：>>按此<<
仁安醫院護士訓練學校
- 課程中文名稱：普通科護理高級文憑(登記護士)
- 課程英文名稱：Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)
- 修業年期：2年(全日制)
- 25/26年入學學費：138,000 (2年總學費)
- 詳細資料：>>按此<<
聖德肋撒醫院護士學校
- 課程中文名稱：普通科護理高級文憑 (登記護士)
- 課程英文名稱：Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)
- 修業年期：2年(全日制)
- 學費：詳情請向院校查詢
- 詳細資料：>>按此<<
註：所有課程資訊以院校公布為準
資料來源：香港護士管理局、醫管局、大學聯招、自資專上教育資訊平台及院校網站